Hétfőn a Farkasréti temetőben örök nyugalomra helyezték Mészöly Kálmán 61-szeres válogatott labdarúgót, a magyar futball és a Vasas legendáját. Galéria.
A 81 éves korában elhunyt Mészöly Kálmán 61-szer szerepelt a válogatottban, és ugyancsak 61-szer dirigálta szövetségi kapitányként a címeres mezes csapatot. A Vasas örökös játékosának pályafutása 61 pillanatával emlékezünk a labdarúgás legendás alakjára.
Többször is kórházi ápolásra szorult az elmúlt években.
Nyikita Pavlovics Szimonyan egykori szovjet válogatott örmény labdarúgóval egyetemben.
Ízületi gyulladása miatt nem hagyhatja el a kórházat Mészöly Kálmán - írja a Blikk.
Javult a Vasas és a magyar válogatott legendás labdarúgójának állapota: kezd kilábalni a bakteriális tüdőgyulladásból, ha ez így folytatódik, akár napokon belül kiengedhetik a kórházból - írja a Blikk.
Kórházba szállították Mészöly Kálmánt, a Vasas és a magyar válogatott legendás labdarúgója és edzője vasárnap lett rosszul - írta meg a Blikk.
Mészöly Kálmánt néhány napja a Szent János Kórházban kezelik, betegségéről egyelőre nincs pontos diagnózis – értesült a Nemzeti Sport.
Megjelent a Mészöly Kálmán - A Szőke Szikla életregénye című könyv, amely a 61-szeres válogatott labdarúgó, korábbi szövetségi kapitány pályafutását mutatja be.
A híres Szőke Szikla, azaz Mészöly Kálmán kis Kavicsnak becézett fia, Mészöly Géza, a 19 éven aluli labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya a közelmúltban csatlakozott a "Foci a barátságért" programhoz, amelynek magyarországi nagykövete lett. A Gazprom által indított program keretében május 23 és 25 között, Lisszabonban rendezik meg a II. Nemzetközi Gyermekfórumot 12-14 éves fiatalok számára, amelynek fővédnöke a világhírű labdarúgó legenda, Franz Beckenbauer lesz. Hazánkat a Vasas Kubala Akadémia sportolói képviselik majd.
Mészöly Kálmán, 61-szeres válogatott labdarúgó és korábbi szövetségi kapitány szerint magyar szakembernek kell irányítania a nemzeti csapatot.