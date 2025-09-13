Mészöly: Legyen szívügy a győzelem!

A FIFA világranglistáját alapul véve ma este le sem kellene játszani a magyar-román Európa-bajnoki selejtezőt. Még szerencse, hogy a vendégek is csak kacagnak a hetedik pozíciójukon, amely sokkal kevésbé tükröz hű képet, mint a magyarok 37. helye. A német Bernd Storck bemutatkozása akár sikersztori is lehet, hiszen a diadal igazán nagyot szólna, miután 34 éve nem sikerült legyőzni Romániát.