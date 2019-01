Termálfürdő is épül Lezsák Sándor főiskoláján

A budai oldalon az M100-as és M10-es utak zárnák le az M0-ból és az M1-ből álló körutat.

Bezárulhat a Budapest körüli autópálya gyűrű, de nem az eddig tervezett M0 nyomvonalán – írja a G7.hu . A Magyar Közlöny december 30-i számából kiderült, hogy számos út- és vasútfejlesztési tervet átírt a kormány. A portál kiemeli:

a legújabb terület-fejlesztési térképről eltűnt az M0-s nyugati szakasza.

Mint írják, a legújabb kormányzati elképzelések megvalósulása esetén is bezárulna az autópálya gyűrű Budapest körül, de nem kör, hanem inkább egy zsák alakja lenne, és nem végig M0-snak hívnák. A budai oldalon az M100-as és M10-es utak zárnák le az M0-ból és az M1-ből álló körutat. Sokáig nem lehetett tudni, hogy 2×1 sávon vagy 2×2 sávon épül meg az út, az R-jelölés pedig gyorsutat jelölt, amin akár szintbeli kereszteződések is lehetnek. A legújabb tervek alapján eldőlni látszik a kérdés, és autóútként valósulhat meg az út. A kezdetben 102-es néven tervezett utat ugyan 2×2 sávval tervezték, de később 2×1 sávon szerették volna megépíteni. 2016-ban már R11 néven került be az út a kormány által megépíteni tervezett utak közé, idén januárban pedig újra nevet váltott, most éppen M100-as. Az út csak akkor lehet igazán az M0 alternatívája, ha megépül Kesztölc és Budapest között az M10-es néven tervezett út, kiváltva a számos településen át vezető, rendkívül túlterhelt 10-es utat, és megépül a 10-es út és a 11-es út közötti M0 szakasz. A cikkben kiemelik: bár az országos területrendezési terv térképéről eltűnt az M0-s nyugati szektora, az építkezésről még nem tett le teljesen a kormányzat. Magában a területrendezési tervben továbbra is ott van még a legújabb módosítás szerint is.