Orosz propaganda hazai milliárdokért

Nyilvánvaló, hogy Vlagyimir Putyin a markában tartja Orbán Viktort és a Fidesz legfelsőbb vezetését, máskülönben a kormány nem Európa és a menekültek ellen hergelne, hanem gátat szabna a lopakodó orosz befolyásnak - közölte az Együtt, miután a Népszabadság megírta, a kormány Lezsák Sándoron, az Országgyűlés fideszes alelnökén és a Lakitelki Népfőiskolán keresztül több milliárd forint közpénzt fordít közművelésre.