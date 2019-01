A nyugdíjasoknak már nem éri meg a szövetkezet

Több mint tíz százalékkal mérsékelte a tartós tejek bolti árát a januári áfacsökkentés, ám a hatás valószínűleg nem lesz tartós.

Idén is folytatódott az alapvető élelmiszerek általános forgalmi adójának (áfa) csökkentése: január 1-jétől a tartós tej 18 százalékos áfáját 5 százalékra mérsékelte a kormányzat. A lépést ugyanakkor nem kapkodták el, pedig az ágazat szereplői évek óta szorgalmazták, hogy az uht és ez esl tejek is kerüljenek be a kedvezményes áfakörbe, és ezt támogatta az agrártárca, valamint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is. Azért is furcsa, hogy a kormányzat évekig húzta a tartós tejek áfájának csökkentését, mert még a 18 százalékos áfa miatt is megérte kockáztatni az áfacsalóknak. Előfordult, hogy egyes szomszédos országokban a helyi tartós tej bolti ára magasabb volt, mint ugyanannak a terméknek a magyarországi fogyasztói ára - említette a Népszavának Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető-igazgatója. Szerinte nem is annyira az illegális kereskedelemben forgalmazott tej mennyisége okozott nagy fejfájást a hazai termelőknek és feldolgozóknak, mint inkább az áfacsalással értékesített termékek árletörő hatása. Márpedig a tej vevőcsalogató alapvető élelmiszeripari termék, s ha az egyik lánc mélyen a hazai fogyasztói árak alatt akciózik ilyen termékekkel, akkor a többiek is lépéskényszerbe kerülnek. Az 5 százalékos áfáért viszont már nem éri meg a tilosban járni. A 13 százalékos áfacsökkentés 11 százalékkal mérsékelte a tartós tejek árát. Ez már az év első napjaiban is megjelent az üzletek áraiban - mondta a Népszavának Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Ehhez hasonló volt a sertés tőkehús áfacsökkentése 2016-ban, amikor azonnal olcsóbb lett ez a húsféle. Az élelmiszertermékek árát azonban csak részben mozgatják a hazai trendek. A sertéshús esetében is a nemzetközi folyamatok, az alapanyagok drágulása húzta fel a hazai árakat is: a sertéshúsok ára már 2016-ban visszakúszott az eredeti szintre. A baromfi és a friss tej áfáját 2017-ben csökkentette a kormány 28, illetve 18 százalékról. A lépés átmenetileg ezeknél a termékeknél is árcsökkenéssel járt, de a tojás a dioxin mérgezés, majd a madárinfluenza okozta termeléskiesés miatt nem lett olcsóbb. Az aszály nem csak a magyar, de az európai gazdákat is sújtotta, és ez a takarmányárakat is feljebb tornázta. A hazai termelőktől országos átlagban literenként 98-99 forintért veszik át a nyers tejet, míg a termelési költség szintén átlagot számítva 105 forint. A termelőknek meg kell birkózniuk az ipari áram tavalyi 50 százalékos emelésével, a gázolaj drágulásával és a munkaerőhiány okozta bérköltség-növekedéssel is. Ma már indiai vendégmunkások is dolgoznak egyes tejipari vállalkozásnál - mondta lapunknak Harcz Zoltán. Az Európai és a hazai trendeknek megfelelően, ha mérsékeltebb ütemben is mint a legtöbb versenytársunknál, de emelkednek a felvásárlási árak. A termelők kénytelenek legalább az önköltségi áron, vagyis literenként 100 forint fölött adni a feldolgozóknak a tejet ahhoz, hogy a támogatásokkal a fejlesztéshez elegendő profitot termeljenek. Az áfacsökkentés ármérséklő hatása tehát a tartós tej esetében is valószínűleg csak átmeneti lesz, így az év során várhatóan, ha kis mértékben is, de ismét drágulni fog ennek a tejnek fogyasztói ára is. A hazai tejárak egyébként az unióban a 26. helyen találhatók.