Donald Trump pénteken aláírta az erről szóló rendeletet. A cél az, hogy valóban csak a legmagasabb képzettségűek érkezzenek H-1B vízummal az Egyesült Államokba.
Míg a pénzügyminiszter pozitív folyamatként számolt be a nyugdíj mellett munkát vállalók számának emelkedéséről, a szakemberek szerint aki 65 év felett dolgozik, az leginkább kényszerből teszi ezt.
Kiderült az is: a lakosság méretéhez viszonyítva Észtország, Lengyelország és Csehország fogadta be a legtöbb ukránt.
Valaki a miniszterelnök nevével és a születési dátumával regisztrált az EU-s munkavállalók adatbázisában.
A gyorsított munkavállalási elbírálás feltételei közé tartozik, hogy a sofőröknek október 15-ig meg kell érkezniük az országba.
A testület elutasította a kiküldött munkavállalók jogaira vonatkozó irányelvvel szembeni magyar és lengyel kereseteket.
Mire az itthoni munkahelyvédelmi intézkedések megszülettek, az osztrák határ mellett élő magyar munkavállalók már rég munkát találtak Ausztriában.
Állásajánlat, szakképzettség és angol nyelvtudás nélkül külföldi hivatalosan nem dolgozhat az országban 2021-től.
Magyarország elvi okokból ellenzi, hogy csorbítsák a más tagállamokban dolgozó EU munkavállalók jogait, és hírek szerint Csehország és Lengyelország is hasonló álláspontot képvisel.
A kormány egy törvénymódosítással megkönnyítette a belarusz munkavállalók elhelyezkedését.
Nem kérünk az exportált afrikai gyerekekből, inkább a családokra költünk - fejtegette az Orbán-kormány nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.
Kétszáz vagy akár ennél is több fiatal hongkongi turista vállalhat munkát Magyarországon, a kormány egy évre szóló tartózkodási engedélyt ad nekik. Hongkongban pedig a magyar munkaerőt várják.
A munkanélküliségi statisztikákban ugyan nem jelennek meg, de 45 éves kor felett számos jól képzett, tapasztalt diplomás nehezen talál megfelelő állást.
Könnyítene a nyugdíj mellett munkát vállalók foglalkoztatási feltételein a kormány. A nyugdíjas szövetkezetek mindeközben szövetségbe tömörülnek.
2019 márciusában megszűnik az Európai Unióból érkező munkavállalók szabad beáramlása Nagy-Britanniába - nyomatékosította hétfőn a szigetország kormányfőjének hivatala.
A pályaválasztás előtt álló fiatalok 80 százaléka abban a térségben szeretne dolgozni, ahol él, ha lenne megfelelő munkalehetősége - derült ki a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének (MEGFOSZ) felméréséből.
Az alacsony árak, az aktív hallgatói élet és Budapest hangulata miatt választják Magyarországot tanulmányaik színhelyéül a külföldi diákok, ám nemcsak tanulni jönnek ide, jelentős részük szívesen dolgozna is nálunk a diploma megszerzése után - derült ki a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU) friss kutatásából.
Németországban drasztikusan szűkítik az uniós bevándorlók jogosultságát a szociális támogatásokra, az erről szóló törvényjavaslatot a jövő héten fogadja el a kormány - írta pénteken a Berliner Morgenpost.
Németországban kevesebb eséllyel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon a fejkendőt viselő nők – derült ki egy tanulmányból.
Brit belügyminiszter szerint az EU-országokból érkező munkavállalók számának lehetséges majdani korlátozási módszerei között szerepelhet az is, hogy elhelyezkedésük előtt munkavállalási engedélyt kell kiváltaniuk, miután Nagy-Britannia a júniusi népszavazás döntésének megfelelően kilépett az Európai Unióból.
Habár 55 ezer angliai munkavállalót emlegetett Orbán Viktor csütörtöki David Cameronnal való találkozása alkalmából, becslések szerint csak Londonban több százezer honfitársunk tartózkodik, sőt a brit Social Security Office által belső használatra készített tanulmányból kiolvasható: már 2014-ben is csaknem 1,4 millió magyarnak volt kinn társadalombiztosítási száma. Szinte nincs olyan szakma ma hazánkban, ahol ne lenne hiány, miközben korábban kiderült, a kivándorlás soha nem látott mértékben növekszik.
Mind Orbán Viktor, mind David Cameron bizakodó hangot ütött meg a két miniszterelnök budapesti találkozója után, ám az egyetlen, ám annál kardinálisabb vitás kérdést, a magyarokat is százezres létszámban érintő brit szociális korlátozási terveket illetően láthatóan kutyaszorítóba került a kormányfő angol kollégájával szemben. Noha Orbán csak barátságosan "kakaskodott", Cameron érdemi reakcióra sem méltatta a visegrádi négyeket képviselő miniszterelnököt, aki eközben cáfolni igyekezett, hogy épp e kérdésben ment villám-magánlátogatásra Lengyelországba egyetlen nappal korábban.
Mintegy 5000 szír menekültet tudnának foglalkoztatni a cseh cégek - közölte Jaroslav Hanák, a cseh Ipari és Közlekedési Szövetség elnöke hétfőn Brünnben, a nemzetközi gépipari vásár megnyitóján.
Nagy-Britannia akkor maradhat továbbra is az Európai Unió tagja, ha korlátozhatja az EU-társállamokból érkező munkavállalók bevándorlását - mondta a brit munkaügyi miniszter.
A skóciai függetlenségi népszavazást itthon is sokan figyelték érdeklődéssel, tekintettel arra, hogy sokan dolgoznak a legnagyobb brit sziget északi felén. Milyen magyar munkavállalónak lenni Skóciában? Erről kérdeztem O. Évát, aki készségesen elmesélt néhány tapasztalatát. Minden tekintetben tanulságos dolgokról beszélt.
Az Alkotmánybíróság döntése után már biztosan fennmarad a "nyilatkozattá" átkeresztelt hallgatói szerződés intézménye, amely az állami ösztöndíjas diplomásokat magyarországi munkavállalásra kötelezi, a végzettségnek megfelelő munkalehetőség biztosítása nélkül. Bár sérti a szabad munkavállalás uniós alapelvét, Brüsszel mégsem indított a röghöz kötés miatt kötelezettségszegési eljárást.
Négyből hárman munkahelyet váltanának Magyarországon, ha több fizetést kapnának - derült ki a Randstad Workmonitor statisztikáiból. A munkavállalók szerint determinált a magyar munkaerőpiac, miközben minden harmadik ember nem a képzettségének megfelelő állásban dolgozik.
A becslések szerint évente mintegy 600 ezren halnak meg Kínában a túlzásba vitt munka következményeként, ami "járványszerű" jelenség az országban - adta hírül a kínai média. A témával az elmúlt időszakban több kínai lap is foglalkozott, a rádió pedig azt számolta ki, hogy a túlórák miatt naponta átlagosan 1600 ember halálozik el idő előtt.