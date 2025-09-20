Orbán elbagatellizálta a kivándorlást

Habár 55 ezer angliai munkavállalót emlegetett Orbán Viktor csütörtöki David Cameronnal való találkozása alkalmából, becslések szerint csak Londonban több százezer honfitársunk tartózkodik, sőt a brit Social Security Office által belső használatra készített tanulmányból kiolvasható: már 2014-ben is csaknem 1,4 millió magyarnak volt kinn társadalombiztosítási száma. Szinte nincs olyan szakma ma hazánkban, ahol ne lenne hiány, miközben korábban kiderült, a kivándorlás soha nem látott mértékben növekszik.