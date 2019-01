Civil az, akivel a kormány egyetért, a többiek hiába pályáznak közpénzre

A közútkezelő 800 munkagéppel dolgozik, de folyamatos havazás esetén így is maradhatnak eltakarítatlan, vagy behavazott utak.

az ország egész területén várható havazás a meteorológiai intézet prognózisa szerint, ráadásul a derült, havas területeken akár mínusz 15 fokig is hűlhet a levegő. Míg Komárom-Esztergom, Pest megye északi részén és Nógrád megyében 10-15 centiméter fölötti friss hóréteg valószínű kedd éjfélig, a Dunazug-hegységben és a Börzsönyben pedig akár 15 centiméter fölötti is várható.folytatódhat a havazás, elsősorban a Dunántúlon.ésmár csak helyenként várható kisebb hószállingózás, de többfelé megerősödhet a szél, így hófúvásos szakaszokra is lehet majd számítani.