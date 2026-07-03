Emellett felkérték a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, hogy a vidék- és településfejlesztési miniszter bevonásával tegyen javaslatot a kormány új támogatáspolitikai koncepciójára.
Mint azt a civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Szalay-Bobrovniczky elmondta: a szakmai helyett a politikai szempontok döntenek a pályázati pénzek elosztásakor.
Egyre kevesebben támogatják egyszázalékos felajánlásokkal a kormánypárti Civil Összefogás Fórumot (CÖF), de aggodalomra nincs ok: a magánadományokat közpénz százmilliókkal pótolják.
Az egy százalékos felajánlásokból származó keretnek csak a feléről rendelkeztek tavaly az adózók. A NAV adatai szerint mindössze 52,2 százalékát ajánlották fel annak az elvi keretnek, ami a személyi jövedelemadó 1+1 százalékából rendelkezésre állt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 11 milliárd forint felhasználásáról az állam dönthetett a civil szervezetek vagy egyházak helyett.
Szinte kivétel nélkül olyan civil szervezetek kapják a legtöbb állami támogatást, amelyek valamilyen módon kötődnek a kormánypártokhoz - írta az Abcug.hu a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2013-as és 2014-es pályázatai alapján. A NEA 2012-ben vette át a Nemzeti Civil Alap helyét, elnöke pedig a nyíltan kormánypárti Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója, a Békemeneteket is szervező Csizmadia László lett. A hírportál most azokat a pályázókat vette számba, akik legalább egyszer kaptak kétmillió forint feletti támogatást az elmúlt két évben. Csak néhány példa: