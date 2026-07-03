Fideszes "civilek" aratnak a pályázatokon

Szinte kivétel nélkül olyan civil szervezetek kapják a legtöbb állami támogatást, amelyek valamilyen módon kötődnek a kormánypártokhoz - írta az Abcug.hu a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2013-as és 2014-es pályázatai alapján. A NEA 2012-ben vette át a Nemzeti Civil Alap helyét, elnöke pedig a nyíltan kormánypárti Civil Összefogás Fórum (CÖF) alapítója, a Békemeneteket is szervező Csizmadia László lett. A hírportál most azokat a pályázókat vette számba, akik legalább egyszer kaptak kétmillió forint feletti támogatást az elmúlt két évben. Csak néhány példa: