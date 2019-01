Már Dél-Szlovákiában is vonzóbb dolgozni a hazai bolti eladóknak

Hiába növekszik az üzletek forgalma, mintegy 10 ezer fizikai dolgozó hiányzik a kiskereskedelemből.

Tavaly novemberben is folytatódott a kiskereskedelmi üzletek forgalmának növekedése: a 2017-hez képest 5,2 százalékos emelkedés ugyanakkor valamivel elmaradt az októberi 5,5 százalékos bővüléstől – derült ki a KSH hétfőn megjelent első becsléséből. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelmi üzletek forgalma 1,7 százalékkal nőtt az előző havi 3,9 százalékos ütemet követően. A nem élelmiszer-kiskereskedelmi üzletekben viszont 8 százalékról 9,1 százalékosra gyorsult a növekedés. A novemberi mérsékeltebb növekedés még nem az idei kisebb ütemű bővülés előszele, inkább az évközi hullámzás számlájára írható – mondta a Népszavának Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. Hozzátette: a múlt év egészéről végleges számok még nincsenek, de várhatóan 6-7 százalékos lehet a növekedés üteme. A kedvező adatok az elemzők előzetes várakozása szerinti 4,6-4,8 százalékos GDP-növekedésnek, illetve az átlagosan több mint 10 százalékos jövedelem-emelkedésnek köszönhetőek. Az idén ugyanakkor a kiskereskedelem növekedési üteme várhatóan visszaesik: 5 százalék körüli lehet az OKSZ főtitkárának előrejelzése szerint. A webáruházak forgalomnövekedése viszont akár 25 százalékos is lehet 2019-ben. A kiskereskedelem szereplői ugyanakkor nem örülhetnek felhőtlenül ezeknek a trendeknek, mert az ágazatot sújtó munkaerőhiány nem csökkent. Jelenleg is nagyjából 10 ezer fizikai dolgozó hiányzik a kiskereskedelemből. Ebben több tényező játszik szerepet, s a külföldi munkavállalás csak az egyik ok. A Lajtán túl a hazai bérek 2-3-szorosa csábító, de a megélhetés is drágább. Burgenlandban ugyanakkor sok üzletben már nem jelent gondot, ha a vevő csak magyarul beszél. Az utóbbi időben egyébként már Dél-Szlovákia is egyre vonzóbb a magyarországi munkavállalók számára. A munkaerőhiány másik oka, hogy sokan elhagyják az ágazatot, és jelentős a fluktuáció is. Az idei 8 százalékos minimálbér- és garantált bérminimum-emelés viszont legfeljebb a munkaerő elvándorlásának fékezésére elegendő. Annak kigazdálkodása ugyanakkor - az előző két év kötelező béremeléseivel együtt - egyre nagyobb gondot okoz a kisboltok tulajdonosainak.