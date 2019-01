Korózs Lajos is feljelentést tett az MTVA székházánál történtek miatt

A szövetség köti az ebet a karóhoz, pedig a Kúria leszögezte: a TAO-adatok korlátozás nélkül megismerhetőek.

Négyszázezer forintot kér költségtérítésként a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) az általa kiadott úgynevezett TAO-igazolásokért a Transparency International Magyarországtól (TI), emellett a labdarúgó-szövetség titoktartási nyilatkozatot is alá akar íratni a szervezettel – írta meg az Átlátszó, s a cikk nyomán lapunk . A sportági szövetség annak ellenére köti feltételekhez a TAO-költések kiadását, hogy tavaly májusi döntésében a Kúria jogerősen kimondta: közvetett állami támogatásról, azaz közpénzről van szó, így az adatokat nyilvánosságra kell hozni. – Elvileg nem tudunk mit tenni, a törvény ugyanis nem szabályozza a közadatokkal kapcsolatban az utólagos költségfelszámolást – felelte megkeresésünkre Ligeti Miklós, a TI jogi igazgatója. – A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatunk, amiért sérül az alapvető jogunk, hogy megismerhessünk közadatokat, ilyen ügyünk amúgy több is akad, például a Magyar Államkincstárral kapcsolatban is megtettük. Ligeti Miklós hozzátette: az érintett szervezetek részéről egyre nagyobb fegyver a költségtérítés előírása az adatokért, a rendszer ugyanis alulszabályozott, így nyugodtan próbálkozhatnak, ezzel is elodázva a közadatok kiadását. – Miután nincs erre ennyi pénzünk, levélben kértük az MLSZ-től, engedje el a költségtérítést az adatokért – jegyezte meg a TI jogi igazgatója. – Emellett jeleztük, szerintünk a titkosítás ebben az ügyben értelmetlen, hiszen nem minősített adatokról van szó. A támogatási igazolásokon ugyanis a támogatási összeg, a támogatott sportszervezet, a támogató cég, valamint annak adó- és számlaszáma szerepel. Utóbbi kettő nyilvános, az e-cégjegyzékben is fellelhető adat, az első hármat pedig a Kúria döntése tette nyilvánossá. A szövetség az év végén válaszolt, s ragaszkodott mindkét feltételhez. Ezek alapján Ligeti Miklós