Váratlanul lemondott a Világbank elnöke

Hetek óta vesztegelnek a Földközi-tengeren, Málta partjainál két német civil szervezet, a Sea Watch és Sea Eye hajói, fedélzetükön a tengerből kimentett menekültekkel. Egyelőre egyetlen ország sem adott kikötési engedélyt, az olasz koalíció pártjai pedig egymásnak estek a 49 menekült sorsa kapcsán. Luigi Di Maio kormányfőhelyettes, a nagyobbik kormánypárt, az Ötcsillag Mozgalom (M5S) elnöke a hajókon tartózkodó nők és gyermekek olaszországi befogadását sürgeti, koalíciós társa, Matteo Salvini belügyminiszter viszont változatlanul ellenzi, hogy Olaszország olyan menekülteket fogadjon be, akiket nem kormányzati szervek hajói mentettek ki. A két pártvezér vitája főleg a közösségi oldalakon zajlik, Salvini is itt szögezte le a hétvégén, hogy Olaszország "továbbra sem enged a zsarolásnak", Máltának kell partra engednie a menekülteket, vagy mivel két német - az egyik holland felségjelű - hajóról van szó, fogadja be őket Hollandia vagy Németország. Hollandia ugyan jelezte, hogy befogadja a Sea Watch-on tartózkodó menedékkérők egy részét, azzal a feltétellel, hogy más EU-tagállamok is hasonlóképpen cselekedjenek. Ám egyelőre senki sem jelentkezett. Di Maio felvetését, hogy a gyerekeket és nőket fogadja be Olaszország, azzal utasította el a Sea Watch olaszországi szóvivője, hogy nem engedik a családokat szétszakítani. A menekültek kérdéséhez kezdettől különböző módon viszonyult a két olasz kormánypárt, olyannyira, hogy ez a nézetkülönbség akár szakításhoz is vezethet Rómában. Most is nemcsak Di Maio, hanem a képviselőházi elnök, Roberto Fico is a menekültek befogadását sürgeti, és ugyanezt teszi az ötcsillagosok színeiben mandátumot nyert polgármesterek jó része is. Január 2-án több olasz város polgármestere közös nyilatkozatban jelezte, nem fogják alkalmazni Salvini frissen hatályba lépett, a római parlament által még novemberben elfogadott, a menekültek befogadásának feltételeit szigorító rendeletét. A szicíliai Palermo polgármestere, Leoluca Orlando jelentette be a döntést, azzal indokolva, hogy Salvini rendelete embertelen, alapvető emberi jogokat sért. Ugyanis többek között megtiltja a városvezetőknek az ideiglenes tartózkodási engedélyek kiadását, illetve a menedékkérők felvételét az egészségügyi ellátórendszerbe. Salvini megfenyegette a palermói polgármestert, de ez sem tántorította el olyan nagyvárosok, mint Nápoly, Firenze, Parma vezetőinek csatlakozását a bojkotthoz. Felmerült ugyan, hogy Di Maio így próbálja megfékezni pártja népszerűségének zuhanását, de az is tény, hogy az ötcsillagos politikusok tiltakoztak tavaly nyáron is, amikor az Aquarius menekülthajót nem engedte kikötni Salvini. Választóiknak sem tetszett a döntés, Nápoly független főpolgármesterének, Luigi de Magistrisnek akkori Twitter-felhívásához - „Nyissuk meg a kikötőket!” - tízezrek csatlakoztak, köztük polgármesterek sora. A koalíción belüli feszültség többé-kevésbé azóta is tart, Salvini és a Liga népszerűsége októberre már megelőzte az M5S-ét. A Liga 32,2 százalékra ugrott, az M5S-é pedig 28,3-ra esett vissza. Salvini pártja a márciusi parlamenti választásokon 17,4 százalékot, az M5S 32,7-et ért el - vagyis Di Maio és az M5S aligha népszerűségnövelés céljából szállt szembe az európai szélsőjobb legújabb és legerősebb vezéralakjával.