A harmadik egymást követő évben növekedett az így elpazarolt energia mértéke.
Egy újabb, két és félmilliárdos csomagból béreket, nyugdíjat fizethet Kijev, illetve az egészségügy vagy az oktatás fenntartására fordíthatja.
David Malpasst még Donald Trump előző amerikai elnök jelölte a tisztségre. A 66 éves közgazdász a globális felmelegedéssel kapcsolatos kijelentéseivel hívta fel a figyelmet magára, bírálói szerint megkérdőjelezi, hogy emberi tevékenység okozza a klímaváltozást.
Az ukrán éves hazai össztermék (GDP) másfélszeresébe kerülhet a károk helyreállítása.
A világpiaci áremelkedés, csökkenés, ha csúsztatva is, itthon a boltokban is látszódni fog.
Két hónappal meghosszabbította az Orbán-kormány egyes élelmiszerek és másfél hónappal az alapvető üzemanyagok árbefagyasztását. Kérdés, mi lesz utána?
Négy javaslatot tett a Világbank a kormányoknak az elemelkedő élelmiszerárak romboló hatásainak kivédésére.
A nemzetközi pénzügyi szervezet szerint a tavalyi 5,5 százalék után idén 4,1, 2023-ban pedig 3,3 százalékkal nőhet a globális gazdaság.
Afganisztán a világ legszegényebb országai közé tartozik, a Világbank mindeddig kiemelt szerepet játszott a fejlesztési projektek finanszírozásában.
Még a tavalyinál is mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a fogyasztóknak, ha gyümölcsöt, húst, halat szeretnének vásárolni. A drágulás okai között a piaci és az időjárási tényezők mellett ott van a Covid-19 járvány is.
Több mint 500 milliárd rubelt veszít évente az orosz költségvetés az illegálisan forgalmazott termékek miatt. Széles a választék: a hamisított híres márkáktól egészen a csempészett cigarettáig, amelyből ma már több fogy egyes orosz városokban a legálisan kaphatónál. A dohánykereskedelem 15 százalékát, az alkohol esetében akár a 40 százalékát is uralhatja a feketepiac.
Egy helyezéssel előrébb került a Világbank versenyképességi listáján Magyarország, így a 190 tagállamból az 52. helyen vagyunk az idén.
Eközben drogkereskedelem miatt vádat emeltek Maduro alelnöke ellen New Yorkban.
A Trump által kijelölt David Malpass a Világbank egyik éles hangú bírálójaként tartják számon.
Jim Yong Kim három évvel a megbízatásának lejárta előtt távozik a szervezet éléről. Trump számára feszült helyzetet hozhat az utód megválasztása.
A magyar piacról adófegyverrel kiszorított Cheque Déjeuner-nek adott igazat a Világbank vitarendező szervezete – a kormánytól komoly kártérítést várnak.
A Világbank a tavalyinál nagyobb idei gazdasági növekedéssel számol, de a bővülés üteme alacsonyabb lehet az eddig vártnál. Idei első Global Economic Prospects című jelentésében a Világbank azt prognosztizálja, hogy a globális gazdaság az idén 2,7 százalékkal nő a júniusban becsült 2,8 százalékkal szemben, és a tavalyi 2,3 százalékos bővülés után.
A világ turizmusa már felfedezte Afrikát. Ismertté vált északi és déli fele is. Szinte nincs is olyan utazási iroda, melynek kínálatából hiányozna Marokkó, Egyiptom vagy Dél-Afrika. De vajon hányan indulnak szervezett túrára a fekete földrész belsejébe?
Állítólag kéznyújtásnyira került a megállapodás Görögország és a hitelezők között. Igaz, a múltban már többször olvashattunk bizakodó értékeléseket. Ezúttal azonban a hitelezők – értesülések szerint – valóban nagyvonalú ajánlatot tesznek a görög kormány asztalára. Kérdés azonban Athén mit lép erre, s miként tud megbirkózni Alekszisz Ciprazs miniszterelnök a Sziriza baloldali radikálisaival, akik egyre nagyobb nyomást gyakorolnak rá.
Az utóbbi hetekben-hónapokban másról sem hallottunk, csak arról, hogy a görögöknek milyen súlyos életszínvonal-csökkenést kellett elszenvedniük. A Világbank adatai is bizonyítják, hogy a jelenlegi bérszínvonal a 15 évvel ezelőtti szintet érné el, tehát olyan, mintha azóta semmit sem emelkedett volna a bérük az árszínvonalhoz képest. Mégis Athénon kívül egy sor másik ország van Európában és a világban, amelyek életszínvonala a több évtizeddel korábbi szintre süllyedt.
Bár erőteljes túlzás lenne azt állítani, hogy a gazdasági növekedési versenyben India máris nyerésre áll Kínával szemben, egyre több közgazdász ismeri el India teljesítményét, s azt, hogy folyamatosan gyorsul fel a gazdasága, szemben Pekingével.
Nagyon súlyosan érinti Oroszország szomszédjait az orosz gazdasági teljesítmény csökkenése. Tádzsikisztán tönkremenne, ha a vendégmunkások nem utalnának haza elegendő pénzt, a tádzsik gazdaság ugyanis felerészt az oroszországi dolláráturalásoktól függ. Ugyanakkor a térség más államaiban sem nagyságrendekkel jobb a helyzet.
Miközben a világ az Ebola-fertőzés közvetlen hatásaival van elfoglalva, s arra figyel, hogy a járvány terjedését sikerül-e megakadályozni, hogy a ZMapp kísérleti gyógyszer a majmok után sikeresen alkalmazható-e emberen is, mind inkább láthatóak a betegség mellékhatásai a gazdaságban, de nem csak ott.
Új lendületet adna Ban Ki Moon, az ENSZ főtitkára és Jim Yong Kim, a Világbank elnöke a szegénység elleni globális küzdelemnek. A Világbank kormányzótanácsa tavaly kötelezte el magát, hogy az ENSZ millenniumi célkitűzéseihez csatlakozva hatékony lépéseket tesznek a szegénység, az éhezés visszaszorítására: 2030-ig teljes mértékben felszámolnák a szélsőséges szegénységet. Idén a Nemzetközi Valutaalap és a Világbank tavaszi közgyűlése előtt Washingtonban újabb találkozókat rendeztek, hogy mozgósítsák a politikacsinálókat és a közvéleményt.
A szegénység elleni közös fellépésről egyeztetett Ferenc pápa és Jim Yong Kim, a Világbank elnöke - számolt be a gazdasági vezető a hétfői magánaudiencia témáiról.