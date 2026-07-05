Évtizedeket vesztegettek el

Az utóbbi hetekben-hónapokban másról sem hallottunk, csak arról, hogy a görögöknek milyen súlyos életszínvonal-csökkenést kellett elszenvedniük. A Világbank adatai is bizonyítják, hogy a jelenlegi bérszínvonal a 15 évvel ezelőtti szintet érné el, tehát olyan, mintha azóta semmit sem emelkedett volna a bérük az árszínvonalhoz képest. Mégis Athénon kívül egy sor másik ország van Európában és a világban, amelyek életszínvonala a több évtizeddel korábbi szintre süllyedt.