Megsérült a Real Madrid világbajnok középpályása

Az MTK Budapest már Törökországban készül a labdarúgó NB I folytatására, több csapat ezen a héten utazik el. A mezőnyből egyedüliként a DVSC Magyarországon marad.

Régen nem tavaszodott ki olyan korán a magyar labdarúgásban, mint az idén.

Manapság már minden stadionban fűthető a centerpálya talaja, ennek is köszönhetően a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) tavaly júniusban arról határozott, hogy az őszi szezon december 16-i befejezését követően 2019-ben már február első napjaiban újabb játéknapot rendeznek. A rövidebb téli szünetnek köszönhetően a szokásosnál előbb, május 19-én befejeződik majd a 2018/2019-es idény; a májusi zárás az MLSZ reményei szerint lehetőséget teremt a nemzetközi kupák selejtezőiben érdekelt együttesek tartalmasabb felkészülésére.

Ezzel együtt bár az elsőosztályú csapatok a megszokottnál előbb, jellemzően az új esztendő első hetében munkához láttak, a szokások nem változtak: a tizenkét résztvevő nagyja, pontosan 11 együttes melegebb éghajlatra, élőfüves pályákra vonul edzeni. Törökország, Spanyolország és Egyiptom lesznek az úti célok. Az egyetlen kivétel az éllovas Ferencvárostól kilenc, a második helyen álló MOL Vidi FC-től pedig négy ponttal lemaradva harmadik Debrecen, amely hazai környezetben készül a tavaszi folytatásra.

„A kollégáimmal együtt döntöttünk úgy, hogy ebben az évben nem utazunk el külföldi edzőtáborba a felkészülési időszakban. Nagyon rövid a rendelkezésre álló idő, de bízom abban, hogy itthon is el tudjuk végezni a kijelölt munkát”

– felelte lapunk kérdésére a Debrecen vezetőedzője, a csapattal korábban két-két bajnoki címet, Magyar Kupát, Szuperkupát, valamint egy Ligakupát nyerő, 2009-ben a Bajnokok Ligája, 2010-ben az Európa-liga csoportkörbe jutó Herczeg András.

A DVSC kerete egyébként csütörtökön és pénteken két részre bontva látott munkához: a gárda egyik fele teszteket végzett a debreceni Nagyerdei Stadionban található Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központban, a többieknek pedig Pallagon tartott edzést a szakmai stáb. Az őszi sikereket több helyi kötődésű, saját nevelésű futballistával elérő csapathoz négy fiatal labdarúgó is csatlakozott a felkészülés januári kezdetén.

„Ezek a játékosok bizonyítottak a saját korosztályukban, ezért megérdemlik a lehetőséget, hogy az első csapattal kezdjék el a felkészülést”

- mondta a Népszava érdeklődésére Herczeg András.

A korábbi évek szokásainak megfelelően a mezőny nagyja ezúttal is Törökországban készül a tavaszi folytatásra. Az MTK Budapest szerda óta Antalyában van (ahova 16-a és 27-e között még egyszer visszatér a csapat, amely első körben szombatig marad), a Diósgyőr pénteken Kizilagacba, a Ferencváros pedig szintén 11-én Belekbe utazik. Tizenhárom napot tölt majd Belekben szombattól az Újpest, vasárnaptól pedig a Paks és a Mezőkövesd is Törökországban készül. A héten útra kelők között persze akadnak kivételek is, hiszen az újonc Kisvárda január 11. és 18. között az egyiptomi Hurghadában hangol, a bajnoki címvédő MOL Vidi január 12-től Marbellában, a Puskás Akadémia pedig vasárnaptól szintén Spanyolországban lesz. A Budapest Honvéd és a Haladás később, január közepétől tréningezik a törökországi Larában.