Kilóra mérik a drónokat: komoly szigorításokat készül elfogadni a brit kormány

Házkutatást tartottak Németországban, Heilbronnban egy férfinál a múlt héten nyilvánosságra került hackertámadás kapcsán, melynek során politikusok, médiaszemélyiségek, színészek, ismert emberek személyes adatait, beszélgetéseit tették közzé a Twitteren. A 19 éves fiatalembert, aki informatikusként dolgozik, tanúként hallgatták meg – közölte az ARD televízió. Egy sor technikai eszközt koboztak el a férfitól. Hírek szerint kapcsolatban állt a hackerrel. Az egész ügy egyre inkább politikai vetületet kap, s mind többen vetik fel az ügyben Horst Seehofer belügyminiszter felelősségét. Többen azt nem értik, miként fordulhatott elő az, hogy tömegesen sikerült személyes adatokhoz jutnia a hackernek, és a belügyi tárca hogy nem figyelhetett fel arra, hogy az információk már hetek óta fent voltak a Twitteren. „Kifejezetten idegesít a belügyminiszter hozzáállása, aki más ügyekben egy alkalmat se hagy ki, hogy ne szólaljon meg, ha azonban a kiberbiztonságról van szó, csak hallgat” – közölte a német szociáldemokraták parlamenti frakciójának belügyi kérdésekben illetékes politikusa, Burkhard Lischka. Hasonlóképpen foglalt állást a szabaddemokrata FDP elnökhelyettese, Wolfgang Kubicki is. Seehofer egy interjúban annyit közölt, hogy ő tényekkel, s nem feltételezésekkel akar előállni. Lars Klingbeil, az SPD főtitkára vasárnap követelte, mielőbb tárják fel, hogy az egyes szövetségi hatóságok mikor értesültek az adatlopásról, s mit tettek ez ügyben. „Horst Seehofer számára elsőbbséget kellett, hogy élvezzen az egész ügy. Elvégre demokráciánk védelméről van szó” – mutatott rá. Thomas Oppermann, a német parlament szociáldemokrata alelnöke felháborítónak nevezte, hogy napokon át mindenki számára elérhetővé váltak fontos adatok az interneten, miközben az illetékes hatóság semmit sem tett azért, hogy tájékoztassa erről az érintetteket. A politikus a Bild am Sonntagnak kifejtette, hogy az egyes biztonsági hatóságok közötti együttműködésben is súlyos hiányosságokat lehetett tapasztalni. Elsősorban a kiberbiztonsági hivatal (BSI) mulasztása merül fel, amely nyilvánvalóan rosszul mérte fel a helyzetet.



A digitális ügyek államtitkára, Dorothee Bär nem zárkózott el attól a felvetéstől, amely szerint szigorítani kell a törvényeket, hogy elkerülhetővé váljanak az adatlopással kapcsolatos esetek. „Meg kell vizsgálnunk, mindent megtettünk-e azért, hogy biztonságban legyenek az adataink” – fejtette ki a Handelsblattban a keresztényszociális CSU politikusa, Seehofer párttársa. Ez azt jelentheti, hogy szigorúbb feltételeket támasztanak a szoftvercégekkel szemben. A parlamenti pártok közül az adatlopás a Zöldeket érintette a legérzékenyebben. A párt társelnöke, Robert Habeck az ARD televízióban úgy vélte, ha most sem történik semmi, akkor az bátorítást jelenthet más hackerek számára. A frankfurti ügyészség szerint a nyomozás nagy erőkkel zajlik, részleteket azonban nem közöltek. Az internetes akció összesen 994 személyt érintett. Ötven esetben rendkívül súlyos támadásról van szó, hiszen nagy mennyiségű adatot, magánjellegű adatokat, fényképeket tettek elérhetővé a nyilvánosság számára.