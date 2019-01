Megdőlt a magyarországi áramfogyasztás rekordja

"Itt egy NER oligarcha csinál profitot! Bojkott! O1G" - áll a címkén, amelyet elsőként Vajna Tímea fánkozója kapott meg. A Fidesz korábban a (szerinte) bevándorláspárti szervezeteket matricázta.

Vágó Gábor, az LMP antikorrupciós szakszóvivője szerdán sajtótájékoztatót tartott Andy Vajna felesége, Vajna Tímea fánkozója előtt, ahol bejelentette, hogy bojkottot hirdet azokkal a cégekkel szemben, amelyek "kiszolgálják a NER-t" - tudósít a hvg.hu. Vágó elmondta, az ellenállásnak a mindennapokban is ott a helye, ezért például bojkottálni lehet a NER-t kiszolgáló cégeket. A politikus példaként említette, hogy az emberek "ne keressék fel az oligarchák vállalkozásait, mint például Vajna Tímea fánkozóját, ne menjenek a CBA-ba vásárolni, a vállalkozók kerüljék Mészáros Lőrinccel az üzleti kapcsolatot, a vásárlók pedig ne válasszanak olyan termékeket, amelyek olyan multinacionális vállalatok gyáraiban készülnek, amelyek kihasználják a kizsigerelő rabszolgatörvény adta lehetőségeket." Vágó Gábor azt is bejelentette, hogy matricákat fognak kiragasztani azokra a helyekre, ahol alkalmazzák a rabszolgatörvényt, vagy ahol oligarchák üzletei vannak. A matricák feliratai a következők: "Itt alkalmazzák a rabszolgatörvényt! Bojkott! O1G", illetve "Itt egy NER oligarcha csinál profitot! Bojkott! O1G". Ez utóbbiból egyet ki is ragasztott Vajna Tímea fánkozójára. A "matricázás" nem új jelenség a magyar közéletben, 2018 júniusában Hollik István a Fidesz-KDNP-frakciószövetség szóvivőjeként tartott sajtótájékoztatót az Amnesty International budapesti irodája előtt, amely során a ház ajtajára „Bevándorlást támogató szervezet” feliratú címkét ragasztott.