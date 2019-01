Leszakadt a plafon a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház egyik kórtermében

Valószínű, hogy a webáruház nem megfelelően járt el novemberi akciója feltételeit, árazását és készletmennyiségét illetően.

Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított az Emag webáruház legutóbbi Black Friday akciója miatt, amely feltételezhetően a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmába ütközött – idézi a GVH közleményét az Index.A GVH valószínűsíti, hogy a webáruházat üzemeltető S.C. Dante International S.A. nem megfelelően alakította ki és ellenőrizte 2018 novemberi Black Friday akciója feltételeit, árazását, illetve kedvezményrendszerét. A hatóság feltételezi azt is, hogy a cég tévesen mérte fel a szükséges készletmennyiséget – a várható érdeklődés nagyságához képest. „A vállalkozás az akció idején tanúsított magatartásával megsérthette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmát, hiszen nem tartotta szem előtt a szakmai gondosság követelményét" – áll a közleményben.Az áruház saját becslése szerint az Emag weboldala a Black Friday napján 2,7 millió egyedi látogatóval rendelkezett, a rendelések összértéke pedig 6,8 milliárd forintot tett ki. A fogyasztói döntéshozatal feltételezett torzítása így olyan széles körben valósulhatott meg GVH szerint, amely hatással lehetett a versenyfolyamatokra is. A GVH korábban már az Alza.hu webáruház leárazásait is vizsgálni kezdte. A GVH azonban hangsúlyozza, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti automatikusan azt, hogy a hatóság szerint a vállalkozás jogsértést követett el. „Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható" – írja a versenyhivatal.