Védőtető már van a leégett Andrássy úti palotán

Elkészült a tavaly nyáron súlyos tűzkárt szenvedett Andrássy út 83-85. szám alatt álló palota védőteteje, ami arra hivatott, hogy megvédje az épületet a további állagromlástól - közölte Sághi Attila, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnöke a szerkezet átadása alkalmából tartott helyszíni sajtótájékoztatón.