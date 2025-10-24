A balesetben senki sem sérült meg.
Az önkormányzati létesítmény tetőszerkezete leégett, a tűzoltók több órás munkával megfékezték a lángokat. A XVI. kerület polgármestere kinyittatta a korábban spórolásból bezárt erzsébetligeti uszodát.
Információnk szerint egy jégdugó következtében összegyűlő víz miatt átázott a plafon, és emiatt szakadt le a mennyezet.
Adásvételi szerződéssel is le lehetett „papírozni” a tetőfedést – csakhogy erről nem mindenki tudott.
Megbontotta a szél az uszoda hullámlemez tetejét a II. kerületi Árpád fejedelem útján.
Nem nyílik a Komjádi uszoda teteje, miután a nyitást és zárást biztosító gépezet használhatatlanná vált. Emiatt, főleg a délutáni órákban, elviselhetetlenné vált az amúgy felújítás előtt álló uszoda klórgőzös levegője, alaposan megnehezítve a budapesti klubok ott készülő sportolóinak és edzőinek életét.
Elkészült a tavaly nyáron súlyos tűzkárt szenvedett Andrássy út 83-85. szám alatt álló palota védőteteje, ami arra hivatott, hogy megvédje az épületet a további állagromlástól - közölte Sághi Attila, a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnöke a szerkezet átadása alkalmából tartott helyszíni sajtótájékoztatón.
Serényfalván egy általános iskola tetejét bontotta meg a szél, Nyíregyházán a rendőrkapitányság tetőszerkezetét kezdte ki a szélvihar.
Lakhatatlanná vált az a családi ház, amelynek teteje kedden délelőtt égett le a XVIII. kerületben, miután egy kigyulladt melléképületről átterjedtek rá a lángok - értesült a HavariaPress.