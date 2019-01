Színeváltozás

Egy hajón vagyok – a recsegős telefonvonal végén Pákh Imre műgyűjtőnek ezt az egy mondatát sikerült megértenem. Azért hívtam, mert Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentette: a kormány hárommilliárd forintért megvásárolta tőle Munkácsy Mihály festményét, a Golgotát.

Furcsa helyzet: az eladó valahol a tengeren, a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programjáról, ami elvileg az állami festményvásárlásokat intézi, pedig egy szó se esik. Munkácsy Krisztus-trilógiájának másik festményét, a Krisztus Pilátus előttőt még az Értéktár program vásárolta meg 2015-ben 5,7 millió dollárért (mintegy 1,6 milliárd forintért).

Pákh 2003-ban vette meg a Golgotát, és a Magyar Nemzeti Galéria egy évre rá négy Munkácsy-képet adott neki kölcsön annak fejében, hogy nem viszi el Magyarországról. A gyűjtő 2014-ben állítólag megegyezett Lázár Jánossal és L. Simon Lászlóval, hogy 9 millió dollárért (mintegy 2,5 milliárd forintért) eladja a magyar államnak a festményt, de aztán jött az Értéktár program 6 millió dolláros (mintegy 1,7 milliárd forintos) ajánlata, és Lázár János is hangnemet váltott. Nem rejtette véka alá: a kormány azért kezdeményezte a Golgota védetté nyilvánítását, hogy Pákh kötélnek álljon. Nem állt, ment a bíróságra.

Mikor tavaly szeptemberben a műgyűjtő elfogadta Gulyás Gergely immár tízmillió eurós (3,2 milliárd forintos) ajánlatát, az első gondolatom az volt: nyugtával dicsérjük a napot. A Christie's és a Sotheby's aukciósház szakértőinek értékbecslésére hivatkozva Pákh épp ilyen árról beszélt 2015 júniusában, mire az Értéktár program vezetője úgy reagált: a műgyűjtő „gusztustalanul hazudozik”. Gulyás most mégis azt állította, a becslések igazolják a vételárat.

Hogy a történet miként vett most ilyen fordulatot, rejtély. Meglehet, az is nyomott a latban, hogy a Pákh-gyűjteményre alapozó - trilógia nélküli - Munkácsy-kiállítást tavaly több mint egymillióan nézték meg a szentpétervári Ermitázsban. Azaz: Munkácsy már nem csak nekünk, magyaroknak érdekes – és ha nő az ázsiója, felmegy a képei ára is.