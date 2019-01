Megmagyarázzák: senkit sem érint a 400 túlóra

Napközben csak hószállingózás várható, de késő estétől megérkezik, majd és az egész országra kiterjed az újabb havazás.

Az Országos Meteorológia Intézet prognózisa szerint napközben változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, legfeljebb néhol fordulhat elő jelentéktelen hószállingózás. Este azonban északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és késő este a Dunántúl északi részén már kezdetét veszi a havazás. Délutánig még többfelé megerősödik az északi, északkeleti szél, melyet az Alpokalján és északkeleten viharos lökések is kísérhetnek, ezért főként az utóbbi tájakon néhol hófúvás is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire +2 és -6 fok között alakul, fagypont feletti értékek elsősorban nyugaton, délnyugaton várhatók. Késő estére általában -2 és -10 fok közé hűl le a levegő, de a kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet. A jelenlegi előrejelzés szerint a szombatra virradó éjszaka az ország egész területén havazni fog, ráadásul az Északi-középhegység egyes tájain akár mínusz 15 fokig is hűlhet a hőmérséklet.