Még mindig vannak fennakadások a nyugdíjak utalásában

Pénteken a nap folyamán megtörténik a nyugdíjak kifizetése – ígérte az a Magyar Államkincstár. Információink szerint többen már meg is kapták, de vélhetően lesznek olyanok is, akikhez már csak hétfőn jut el.

„Nincs fennakadás a nyugdíjak kifizetésében, a bankszámlákra érkező nyugdíjak jóváírása technikai okok miatt napközbeni jóváírással történik meg” – közölte megkeresésünkre a Magyar Államkincstár (MÁK). Azt ígérik, hogy

A postai kifizetések 2019. január 14-én indulnak el – tették hozzá.

Úgy tudjuk, hogy a MÁK véletlenül rossz értéknappal küldte be a tranzakciókat a GIRO éjszakai rendszerébe, ezért nem érkeztek meg a nyugdíjak. A MÁK egyébként az eredetileg január 14-re ígért postai átutalások megkezdését - indok nélkül - 16-ra halasztotta, vagyis itt is késedelem várható. A banki átutalásos ügyfelek számlavezető pénzintézeteinek semmiféle befolyása nincs arra, hogy a nyugdíj mikor jelenik meg a számlákon - mondta a Népszavának Gáspár Bence, az OTP kommunikációs vezetője. Ahogy a MÁK átutalja az MNB tulajdonában lévő GIRO Zrt.-n keresztül a járadékokat, azonnal megjelenik az ügyfélszámlákon. A legnagyobb hazai pénzintézet ugyan kiadott egy közleményt péntek délelőtt a hivatalos weboldalán, hogy a bankrendszerétől független okok miatt - csak január 14-én várható a nyugdíjak utalása, azonban ezt visszavonták.

A GIRO Zrt. közölte: a BKR rendben működnek, náluk nem volt és nincs is semmilyen fennakadás a működésben. A BKR, vagyis a Bankközi Klíring Rendszer a bankok közötti pénzforgalmat elektronikus alapon végzi, mégpedig bruttó rendszerben. A nyugdíjaknál az úgynevezett éjszakai elszámolási módot alkalmazzák, és ez 1994 óta rendben működik. Korábban bejelentették, hogy idén nyártól azonnali átutalás lesz. (Most ennek a tesztelése folyik.)

Lapunkhoz hasonlóan a 24.hu portál is arra a következtetésre jutott, hogy minden bizonnyal lesznek, akiknek csak hétfőn érkezik meg az utalásuk. Cikkük szerint a Bankközi Klíring Rendszer (GIRO) a hozzá a MÁK-tól délután négyig beérkező adatokat tudja továbbítani, négykor ugyanis zárnak. Amit a GIRO négykor átküld a bankoknak, azt a bankok öt körül tudják továbbítani a számlákra, így legkésőbb este hat körül érkezhetnek még nyugdíjak is. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy aki ma este hatig nem kapja meg a nyugdíját, az hétfőnél előbb már ne is nagyon várja.