Viharos szél hozza a meleget, tovább enyhül az idő

A Kárpát-medence fölé kezdetben enyhébb levegő áramlik, majd vasárnap éjszaka ismét érkezik egy markáns hidegfront.

Kezdetben átmenetileg nagy területen lesz szakadozott a felhőzet, és a keleti, északkeleti tájakon is megszűnik a gyenge csapadék. Késő délutántól nyugat, északnyugat felől beborul az ég, és egyre többfelé várható eső, helyenként havas eső, északkeleten havazás.



Az éjszaka második felétől nyugat felől ismét csökken a felhőzet és megszűnik a csapadék, így hétfőn a felhőátvonulások mellett többnyire csak helyenként alakulhat ki zápor, északkeleten, estefelé pedig már másutt hózápor is.



A délnyugati szelet napközben néhol, estétől többfelé kísérik erős, helyenként viharos lökések. A hajnali órákban a szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, és megerősödik, több helyen viharossá fokozódik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +4 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 2 és 9 fok között valószínű, északkeleten számíthatunk az alacsonyabb értékekre.

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk délnyugati része felett továbbra is anticiklon helyezkedik el, amelynek hatására az Ibériai-félszigetnél jobbára derült az ég, míg északabbra, Franciaország térségében már felhősebb az idő, és kisebb eső, záporeső szórványosan alakul ki. Norvégia nyugati partvidéke mentén eközben ciklon örvénylik, így a Skandináv-félsziget nyugati tájain és a Brit-szigetek területén erősen felhős az ég, és több helyen is előfordul csapadék.



Európa középső része felett, a Balti-államoktól egészen az Alpokig okklúziós front okoz több helyen esőt, elszórtan havazást, de néhol ónos esőről is érkezik jelentés. A csúcshőmérséklet továbbra is a Földközi-tenger partvidékén a legmagasabb, Spanyolországban helyenként 14, 15 fokot mérnek, de Cipruson 17, Krétán pedig 18 fokig is felmelegszik a levegő.



Szárazföldünk leghidegebb területe a Kelet-európai-síkság északkeleti, keleti része, itt napközben is fagypont körül, az Ural előterében pedig jóval alatta alakul a hőmérséklet. A Kárpát-medence térsége fölé kezdetben átmenetileg enyhébb levegő áramlik, majd vasárnap éjszaka egy markáns hidegfront érkezik.