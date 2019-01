A hétvégére sem csitult a nyugdíjutalási botrány

A Magyar Államkincstár és vele együtt a Fidesz is köti az ebet a karóhoz: állítják, a nyugdíjak utalása rendben megtörtént. Nincs adat arról, hány idős ember maradt pénz nélkül a hétvégére.

„A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatja a nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülő ügyfeleit, hogy a bankszámlákra érkező nyugdíjak elutalása 2019. január 11-én megtörtént” – írta hétvégi közleményében a kincstár. Annak ellenére állította ezt, hogy nyugdíjasok sokasága szombaton és vasárnap is hiába várta bankja üzenetét járandósága megérkezéséről. Arról, hogy pontosan hányan nem jutottak nyugdíjukhoz a hétvégén sem, nincs pontos adat, hiszen a kincstár még a fennakadást is tagadja. A kaotikus helyzetről mindennél többet elárul az: több házaspár is jelezte, hogy egyikük megkapta a pénzét, társa pedig nem. Sokan annak sem örülhettek, ha péntek estére megjelent számlájukon a reggelre ígért nyugdíj: akinek nincs bankkártyája, az legkorábban a hétfői fióknyitás után juthat pénzéhez. Lapunk megkereste a MÁK sajtóirodáját, hogy megtudjuk, hányan nem kapták meg hétvégére a járandóságukat, ám a hivatal nem adott választ. A MÁK-hoz hasonlóan egyébként a Fidesz is tagadta, hogy nem érkezett volna meg időben a nyugdíj: a kormánypárt azt írta közleményében, hogy „az államkincstár a nyugdíjakat a jogszabálynak megfelelően a pénteki napon utalta.” Azon a magát idősbarátnak mondó Fidesz és a kincstár is nagyvonalúan túllépett: péntek reggel kellett volna utalniuk, nem pedig délután, a késlekedés pedig nyugdíjasok ezreit ijesztette meg, hozta nehéz, kényelmetlen helyzetbe. Az ijedtség már csak azért is nagy volt, mert – miként arról már írtunk – a kormány a szokottnál hamarabb fizette a december nyugdíjakat, így a januári járandóságok kifizetésének napjára sokan minden tartalékukat felélték. A történtek miatt az ellenzék bírálatok özönét zúdított a kormányra. A szocialisták még szombaton közleményben összegezték az Orbán-kormányok nyugdíjellenes lépéseit. Felhánytorgatták a magánnyugdíjpénztári megtakarítások elvételét, az Alaptörvényből „kifelejtett” nyugdíjhoz való jogot, és azt, hogy a nyugdíjprémiumot nem építik be a reálértéküket egyre inkább elvesztő nyugdíjakba. Ebbe a sorba illik az ellenzéki párt szerint az is, hogy a kormány már technikailag sem képes biztosítani kifizetési kötelezettségének teljesítését, miközben úgy tesz, mintha minden rendben lenne a nyugdíjátutalásokkal. Az MSZP úgy fogalmazott: „Az lenne a korrekt, ha a kormány haladéktalanul egy napi járandóságot számfejtene mindazoknak, akik nem kapták meg a pénzüket időben. Egy európai kormány ekként cselekedne!” Szintén élesen bírálta a késedelmes nyugdíjutalás miatt a kormányt a DK . Azt írták, Orbán Viktornak és Varga Mihálynak bocsánatot kellene kérnie a nyugdíjasoktól. Erre reagálva a Fidesz közleményt adott ki: „Azok a Gyurcsányék hazudoznak és hergelik a nyugdíjasokat, akik kormányzásuk alatt elvettek egy havi nyugdíjat és sorozatos megszorításokkal nehezítették a nyugdíjasok életét. Az államkincstár a nyugdíjakat a jogszabálynak megfelelően a pénteki napon utalta, a postai kézbesítés is a megszokott rendben történik.” Itt érdemes megemlíteni, hogy még a botrány eltussolásának kommunikációja sem volt zökkenőmentes, mert miközben a Fidesz és az államkincstár tagadta a fennakadást, a botrányról csupán egy rövid hírben beszámoló kormánylap Magyar Idők „technikai problémákról” írt. Emlékezetes: már 2016 őszén úgy nyilatkoztak a nyugdíjkifizetésekben jártas szakemberek, köztük Barát Gábor, a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság korábbi vezetője, vagy Katona Tamás, a MÁK egykori elnöke, hogy az átszervezések, beolvasztások, az alacsony bérek és a létszámhiány miatt káosz jöhet a társadalombiztosításban.