"Kértek, hogy mondjuk el" - így készülnek a riportok a közmédiában?

Egy kiszivárgott videó alapján úgy tűnik, ifj. Lomnici Zoltánnak a szájába adták a választ az M1 Híradóba szánt interjúban. Az alkotmányjogász szerint csak saját korábbi gondolataira kellett emlékeztetni.

Lomnici erre biccent, majd elkezdi a mondandóját elölről, immár beleszőve, hogy az őrök csak védték a stúdiót. A csatornánál ezzel már elégedettek lehettek, hiszen le is ment az adásban, ahogy az az itt elérhető videón 4:10-től kezdődően látható. Feltűnő egyébként, hogy amikor Lomnici a "megvédték" kifejezést kimondja, az egész mimikájával próbál neki nyomatékot adni - ami most már, az interjú háttérkörülményeit is ismerve, különösen "érdekes".Az eset kapcsán a 444.hu megkereste az alkotmányjogászt, aki annyit reagált: „közszerepléseim során, minden esetben a saját belső meggyőződésem alapján fogalmaztam meg válaszaimat”. Lomnici később a Demokratának villáminterjút is adott az ügyben, amelyben úgy fogalmazott, korábban ebben a témában több sajtóorgánum is készített vele interjút, amelyekben már elmondta, hogy az MTVA megvédte munkatársait, ezért az - amúgy szerinte mostoha körülmények között készült - interjú során a riporter csak saját korábbi gondolataira emlékeztette.A portál érdeklődött a történtekről az MTVA-nál is, de onnan nem kapott választ.