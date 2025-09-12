Hadházy Ákos szerint akkor is minél több embernek be kell mutatni az Orbán család luxusbirodalmát, ha az ostoba, korrupt hatalom tovább szítja az indulatot.
A Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány - Civil Összefogás Fórum módosította korábbi közleményét.
A kormányközeli „civilek” az európai uniós és az amerikai irányvonalat kifogásolják.
Nem is lehet másként: a Fehér Ház körül felcsapó tüzet maga a 89 éves Soros György szítja a kormányközeli civilek szerint.
Egy kiszivárgott videó alapján úgy tűnik, ifj. Lomnici Zoltánnak a szájába adták a választ az M1 Híradóba szánt interjúban. Az alkotmányjogász szerint csak saját korábbi gondolataira kellett emlékeztetni.