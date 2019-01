Továbbra is rács mögött marad a csengeri örökösnő, egymást érik a házkutatások

Az asszony otthonában és gyerekeinél is rendőrök vizsgálódtak. A Kósa Lajossal is közös céget alapító örökösnő állítja, nem csapott be senkit, és létezik a sokszor emlegett 1300 milliárdos hagyatéka.

Meghosszabbították a csengeri örökösnő letartóztatását – tudta meg a 24.hu . A hírportál információit megerősítette Helmeczy László, az asszony ügyvédje is. Meghosszabbították a letartóztatását és újabb házkutatások voltak a csengeri otthonában és Budapesten a gyerekeinél. De nem vittek el semmit - mondta Helmeczy. A választási kampányban ismertté vált csengeri asszonyt szeptember elején hozták haza Svájcból, még aznap őrizetbe vették és másnap délután a kórházban megtörtént a gyanúsítotti kihallgatása is. A három és fél órás vallomásában kitartott amellett, hogy nem csapott be senkit, és létezik az általa emlegetett 1300 milliárdos hagyaték. A fideszes Kósa Lajossal kapcsolatban azt mondta, ő is tudja majd igazolni, hogy a hagyaték valós, hiszen látta a dokumentumokat és intézkedett is a hagyatékkal kapcsolatban. A csengeri asszonyt 368 millió forintnyi csalással gyanúsították meg. Sz. Gáborné elismerte, hogy különböző vállalkozóktól és magánszemélyektől több százmilliót kapott. Azt azonban továbbra is tagadja, hogy bárkit is szándékosan be akart csapni.