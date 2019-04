Tanácsadóból inkvizítor: így kovácsoltak fegyvert az ÁSZ-ból

A közpénz átlátható költését vizsgáló Állami Számvevőszék (ÁSZ) a volt fideszes politikus, Domokos László vezetése alatt jutott el az ajánlásoktól a több számilliós szankcióig.

Pártpolitikától független, eljárásait a törvényi előírások alapján végzi – az Állami Számvevőszék ezt már számtalanszor leírta magáról, jellemzően az elfogultságáról szóló cikkek ellen tiltakozva. A bizonykodás kevéssé hiteles, köztudott: a szervezetet a volt fideszes politikus, Domokos László vezeti. Ez önmagában azonban nem bizonyítja az ÁSZ elfogultságát, a szervezet alapvetően a vonatkozó törvények szerint jár el.

A Domokos vezette szervezetről többet árulhat el annak vizsgálata, hogy kiket, miért és milyen gyakorisággal szankcionált. Ennek feltérképezése érdekében közérdekű adatigényléssel fordultunk az ÁSZ-hoz, illetve a testület saját híroldalát monitoroztuk.

Lassan építkeztek

Az Állami Számvevőszék 1989 óta ellenőrzi a közpénzt vagy adó-egyszázalékokat felhasználó intézmények, szervezetek, alapítványok gazdálkodását. Évtizedeken át csak véleményező testületként járt el. A 2011 júliusában módosított számvevőszéki törvény viszont megerősítette jogköreit, így már pénzelvonási javaslatokat is tehet a Magyar Államkincstárnak, a pénzt a NAV hajtja be. Az ÁSZ "szuperfegyvere" így a vagyonmegóvás lett: kérheti az állami támogatás felfüggesztését, befagyaszthatta az adófelajánlásokat, eljárást kérhet a törvénysértő szervezet vezetője ellen sőt, zároltathat is állami vagyonelemeket. Mindezt akkor is megteheti, ha a felülvizsgált szervezet nem működött együtt, vagy késlekedik – utóbbi kitételnek később különöse jelentősége lesz. Az ÁSZ jogkörét már kimondottan a politikai formációk ellenében terjesztette ki a 2014-ben módosított pártok működéséről szóló törvény, amelyik megtiltotta, hogy a pártok jogi személytől, illetve „jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől” fogadjanak el vagyoni vagy más jellegű támogatást, piaci ár alatti szolgáltatásokat. Ha a Számvevőszék ilyesmit tapasztal, az érintett párt 15 napon köteles befizetni a számvevőszék által megállapított összeget a központi költségvetésbe, és ugyanekkora tétel ugrik az államilag megítélt támogatásából is, de költségvetési támogatásukat nem függesztik fel. Érdekes, hogy az új lehetőségekről sokáig nem esett nyilvánosan szó: az ÁSZ saját híroldalán is csak 2013 októberében írt először arról, hogy elnökük a hatóságokhoz fordulhat, ha károkozást észlel. Ezután négy csendes év telt el, mielőtt a pöröly lecsapott volna – az ellenzékre.