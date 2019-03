Meglepő okai is lehetnek annak, ha „majd' kiugrik a szívünk”

A változékony, kezdetben hűvös, csapadékos, szeles idő, majd az erős melegedés az egészséges szervezetnek is nagy megterhelést jelent.

Ugyan pénteken még hűvösebb lesz, a napsütéses időszakok már a március második felét idézik. Szombattól felhősebb időben, vasárnap már többórás napsütéssel kísérve melegszik a levegő, nem is kicsit. Az erős szél 20 foknál is melegebb légtömegeket szállít a térségünkbe – írtameteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a Facebook-oldalán

A hirtelen melegedés főleg szombattól lesz megterhelő, különösen, hogy az előző napokban hűvösebb időhöz kezdett hozzászoknia a szervezetünknek. Ez a „hullámvasút”, a nagy hőingadozás kifejezetten nagy igénybevételt jelent: szinte mindenki megérzi a hirtelen változásokat, de a vérnyomásproblémákkal élők szenvedhetnek a legjobban. A tartós szélterhelés fel is erősítheti a keringési panaszokat.

A változékonyság hatására kettősfronti tünetek jelentkezhetnek: a migrén és a légzőszervi panaszok mellett romlik a komfortérzet is. Általános lehet a fejfájás, a rossz közérzet, valamint alvászavarok is jelentkezhetnek. A csapadékos időben felerősödhetnek az ízületi fájdalmak. A helyenként fülledtség is rontja a komfortérzetet, a légzési nehézségekkel küzdőknek nem tanácsos hosszabb időt a szabadban tölteni - olvasható a Meteo Klinika honlapján