Kommentje miatt érvénytelenítették a szélsőjobboldali megmondóember vízumát

Milo Yiannopoulos útja már korábban is élénk felháborodást keltett az országban.

Érvénytelenítették a szélsőjobboldali megmondóember, Milo Yiannopoulos ausztráliai vízumát, miután az altrigh mozgalom képviselőjének az új-zélandi muszlimok elleni véres merénylet után is csak az jutott az eszébe, hogy az iszlám barbár, és az emberiségtől idegen vallás – vette észre a hvg.hu . Yiannopoulos tervezett ausztráliai útja már a merénylet előtt is élénk felháborodást keltett az országban, és végül a bevándorlásügyi miniszter személyesen engedélyezte a megosztó aktivista beutazását. A vízumot most Yiannopoulos egyik Facebook-kommentje után vonták vissza. „– írta Yiannopoulos. Yiannopoulos többször is megszólalt a magyarországi kormánymédiában és felszólalt egy budapesti konferencián is.