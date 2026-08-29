Miközben az elnök lelkes híveként mindig dicsérte az ICE munkáját, amely Trump elnök „migránsellenes” politikáját könyörtelenül keresztülviszi, őt is letartóztatta az Egyesült Államok Bevándorlási- és Vámhivatala Lousiana államban.
A rapper Donald Trumpot alelnöknek, Milo Yiannopoulost kampányfőnökének kérte fel.
Milo Yiannopoulos útja már korábban is élénk felháborodást keltett az országban.
Péntek délután a Bálnában lépett fel Milo Yiannopoulos, a Donald Trumpot támogató amerikai szélsőjobb legismertebb politikai botrányhőse és üstökös-szerű pályát befutó celebje, akinek megítélése képes megosztani a Fideszt is.
Polgárpukkasztó brit botrányhőst hív Budapestre Schmidt Mária, mert beszélni kell a veszélyekről és esélyekről.
Január helyett csak a választások után, májusban rendezik meg a Magyarország visegrádi elnökségét lezáró háromnapos konferenciát – közölte a szervezésért felelős, Schmidt Mária vezette Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKTTKK). A döntést azzal indokolták, hogy a konferencia „pártpolitikai harcok része” lett, és ez ellehetetleníti a „szabad vitát”.
A kormány mondja le Milo Yiannopoulos részvételét a kormányzati konferencián! - szólít fel közleményében Gréczy Zsolt, a Demokratikus Koalíció szóvivője.