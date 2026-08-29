Elhalasztják a botrányosnak ígérkező konferenciát

Január helyett csak a választások után, májusban rendezik meg a Magyarország visegrádi elnökségét lezáró háromnapos konferenciát – közölte a szervezésért felelős, Schmidt Mária vezette Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány (KKTTKK). A döntést azzal indokolták, hogy a konferencia „pártpolitikai harcok része” lett, és ez ellehetetleníti a „szabad vitát”.