Gyanús csomag miatt lezártak egy új-zélandi repteret

A brit kormányfő "tisztességes kompromisszumot" kér a képviselőktől, hogy az ország unióból való kilépése ne húzódjon el még hosszú hónapokig. Az ellenzék vezére szerint jövő héten sem lesz áttörés.

Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás elfogadása nélkül Nagy-Britannia talán soha nem lép ki az Európai Unióból - közölte az MTI. Jeremy Corbyn, a legnagyobb brit parlamenti ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője ugyanakkor vasárnap azt jósolta, hogy az eddig kétszer is nagy többséggel elutasított Brexit-megállapodást az alsóház a jövő hétre tervezett harmadik szavazáson is elutasítja. A Sky News hírtelevíziónak nyilatkozva Corbyn erre az esetre kilátásba helyezte, hogy a Labour bizalmatlansági indítvány nyújt be a kormány ellen.



Theresa May a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi lapnak írt cikkében "tisztességes kompromisszumra" kérte a képviselőket. May szerint ugyanis ha a parlament a jövő heti EU-csúcsig nem tudja elfogadni a Brexit-egyezményt, Nagy-Britannia hosszú hónapokig nem tudna kilépni az EU-ból, "ha valaha is egyáltalán kilépne".