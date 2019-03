A kínai elnök nem csak a divatban diktátor

Kína immár örökös elnöke megjelenésével is igyekszik cáfolni, hogy személyi kultuszt akarna teremteni. Ám a tények nem ezt erősítik.

Kína első számú vezetője úgy őrzi a hagyományokat, hogy közben igyekszik szakítani velük. Hszi Csin-ping,már évek óta a Kínai Kommunista Párt főtitkára és egyúttal a Kínai Népköztársaság elnöke. Tavaly elérte, ami elődei közül csak a nagy kormányosnak, Mao Ce-tungnak adatott meg: élete végéig államfő maradhat. A kínai parlament ugyanis eltörölte azt a szabályt, hogy az elnök csak kétszer öt évig töltheti be a tisztséget. Ezzel pedig lényegében megszüntették a politikai stabilitás egyik fő elemét, ami keretek közé szorította az időről-időre fellángoló hatalmi harcokat. De mindez semmi ahhoz képest, ami néhány napja történt. Az egyébként ceremoniális szerepű Országos Népi Gyűlés márciusi ülésszakáról megjelent hivatalos képeken ugyanis az látszik, hogy Hszi Csin-ping őszül. Márpedig ilyesmi az utóbbi fél évszázadban egyetlen kínai vezetővel sem történt. Maonak ritkult ugyan a haja, de mindig koromfekete maradt. Akárcsak a modern, a nyugathoz közeledő Kína alapjait meghatározó Teng Hsziao-pingnek. Az ázsiai szuperhatalom eseményeit nagyítóval vizsgáló szakértők szerint a mostani változás egyenértékű azzal, amikor néhány évtizede a kínai vezetők szakítottak a hagyományos viselettel, a zubbony-szerű Mao-zakóval és nyugati típusú öltönyben kezdtek járni. Mondhatnánk, mindez külsőség, nem annyira fontos. Csakhogy a sok tekintetben még mindig zárt kínai világ átalakulásáról az ilyesfajta jelek inkább tanúskodnak, mint megannyi beszéd, vagy interjú. Ez magyarázza, hogy a szakértők jelentőséget tulajdonítanak minden ilyen külsőségnek. A kínai politika egyik legjobb ismerője, a hongkongi Kínai Egyetem professzora, Willy Lam nagyon is sokat mondónak tartja az ősz tincsek megjelenését. Szerinte Hszi Csin-ping ezzel is nyomatékosítani akarja, hogy olyan, mint a kínai átlagemberek. Mivel pedig immár nem festi a haját, válaszol azokra a kritikákra is, melyek szerint Maoéhoz hasonló személyi kultuszt igyekszik teremteni maga körül. Az amerikai CNN hírtévének nyilatkozó másik elemző úgy vélte, mindez azt jelzi, hogy megnőtt a kínai vezető önbizalma. A New Yorkban élő és dolgozó Pin Ho azt emelte ki, hogy Hszinek lényegében nem kell tartania vetélytársaitól, ezért úgy jelenhet meg, ahogy akar. Miután Kína első számú vezetője mindig is „diktálta a divatot”, az utóbbi időben az is megfigyelhető, hogy az őszülő Hszinek rengeteg követője van már. A szakértőknek feltűnt, hogy a felső vezetés két jelentős embere sem festi már a haját. Az egyik Liu He alelnök, aki a pekingi delegáció vezetője a kínai-amerikai kereskedelmi tárgyalásokon, a másik pedig a világ ugyancsak sok táján feltűnő Wang Yi külügyminiszter. A szakértők szerint ez csak a kezdet, várható, hogy a hagyományosan idős grémiumok tagjai egy idő után életkoruknak megfelelően fognak kinézni. A most 65 éves Hszi Csin-ping azzal vált országszerte népszerűvé, hogy kíméletlen harcot hirdetett a korrupció ellen. Ennek eredményeképpen csaknem egymillió funkcionárius vesztette el állását. Ami egyúttal azt is jelentette, hogy a kulcspozíciókba saját embereit ültethette, vagyis a közélet megtisztítása egyfajta tisztogatást jelentett. Napjainkban pedig mindenütt kötelező olvasmány Hszi gondolatainak gyűjteménye „a kínai típusú szocializmusról az új korszakban”. Ez felidézi azt a korszakot, amikor Mao egykori vörös könyvecskéje volt a biblia, s mindenkinek ismernie kellett a forradalomról és a kommunizmus kínai sajátosságairól vallott nézeteit. Vagyis az ázsiai ország jelenlegi erős embere megjelenésével ugyan azt jelzi, hogy szakít a hagyományokkal, de azért sokban hasonlít nagy elődjére.