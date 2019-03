Késik és egyre drágul a kastélyprogram, de a Miniszterelnökség szerint minden rendben van

Kormányzati ígéretek szerint jövő év végére kellene megújulnia 39 várnak és kastélynak, de a rekonstrukció még a helyszínek negyedén is alig kezdődött el, viszont a tervezettnél sokkal drágábban. A kivitelezők között a Mészáros-család mellett kormányközeli vállalkozók tűntek fel. Kitört ablakok, madzaggal bezárt ajtó, omló vakolat, ám mindezek ellenére a hatalmas park közepén álló, több mint 250 éves somogysárdi Somssich-kastély imponáló látvány. A romos épület tetején új tető díszeleg, jelezve, az illetékesek nem mondtak le teljesen róla, bár, hogy mikor újulhat meg a kastély, és mellette a megannyi istálló és ipari műemlék, jelenleg senki sem tudja: a Somssichok egykori otthona 2015-ben – a Dél-Dunántúlról egyedüli kastélyként – bekerült a Nemzeti Kastély- és Várprogramba, melynek során 33 milliárd forintból 20 kastély és 19 vár felújítását jelentette be a kormány. A somogysárdi épület és környéke a második ütembe került, s a tervek szerint 2016-tól másfél milliárd forintból kezdődött volna meg a rekonstrukció. Aztán egyik pillanatról a másikra a kastély kikerült a programból. – Azt sem tudtuk, hogyan kerültünk be, s azt sem, miért tettek ki minket – mondta Fentős Zoltán polgármester. – Miután az ingatlan az államé, az ilyen döntések hátteréről nem tájékoztatják a falut. Mindig csak utólag értesülünk mindenről, például a folyamatos tulajdonosváltásokról. Most éppen a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-hez tartozik a kastély, mint gondnokok, velük vagyunk kapcsolatban. A parkot tartjuk rendben, ehhez adnak egy kis pénzt, bár az összeg nem elég a gondozásra, így a büdzséből pótoljuk ki. Mit tehetnék? A falu közepén van a birtok, nem hagyhatjuk, hogy elcsalitosodjon… A polgármester hozzátette, amikor megtudták, hogy bekerültek a programba, komolyan reménykedni kezdtek, hiszen az adottságaik remekül passzolnak a bakancsos, kerékpáros és lovas turizmushoz. Utóbbi alapja a hajdani rendőrségi lovas bázis – a korábbi, Európa-hírű tenyésztőhely – lehetne: istállók, mindenféle kiszolgáló épületek, de még egy normál méretű ügetőpálya is akad a birtokon. Hasonlóképpen a turizmus fellendülését várnák a programba eredendően bekerült további majd’ negyven épületnél is, a program évi 60-70 ezres vendégforgalommal számol a felújításuk után. Csak éppen nem tudni, mikor. Az elmúlt több mint három évben ugyan a rekonstrukciós keretet 57,5 milliárdra emelték, és a tavalyi választás alapkő-letételeket is tartottak, valamint elvileg 20 milliárd forint már el is fogyott, még egyetlen kastély vagy vár sem újult meg. A Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. honlapján ugyan az edelényi és az ozorai kastély, illetve a siroki vár a program sikereként van feltüntetve, ezek mindegyike egy korábbi uniós projekt eredményeként újult meg. Noha elvileg a rekonstrukcióknak 2020 végéig be kellene fejeződnie, egyelőre mindössze kilenc helyszínen kezdődött el a munka. A kivitelezők ráadásul – a Közbeszerzési Értesítőben található dokumentumok alapján – az eredendően bejelentett, maximálisan másfél milliárdos ár felett vállalták el a felújításokat: Tatán 2,3 milliárdért, Oroszlány-Majkpusztán 2,8 milliárdért, Füzérradványban 2,9 milliárdért, Bajnán 1,7 milliárdért, Dégen 2,7 milliárdért, Nádasdladányban 1,6 milliárdért, Sümegen 1,8 milliárdért, Szabadkígyóson 3 milliárdért. Vagyis a nyolc tender 6,8 milliárddal többe kerül az eredetileg tervezettnél, egyedül a mosonmagyaróvári vár 1,3 milliárdos költsége esik bele az eredeti kategóriába. Cseppet sem mellékesen a pályázatokon nyertes cégek közül többnek nincs műemlék-felújítási tapasztalata, akad köztük sportpályaépítő vagy ingatlanforgalmazó, Oroszlány-Majkpusztán pedig egy olyan társulás nyert, melynek Mészáros Lőrinc gyermekeinek és Orbán Viktor vejének, Tiborcz Istvánnak az egykori üzlettársa a tagja. Szabadkígyóson viszont az a Modinvest újíthat fel, mely az ÁSZ-vezér Domokos László békés megyei elnöksége idején több tendert is úgy nyert el az önkormányzattól, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság mindegyik után megbüntette a megyét... A programba bevett települések többségén viszont a támogatási szerződések aláírásán kívül semmi sem történt, ráadásul a projektek több mint háromnegyedére elvileg már csak a keret alig kétharmada jut. Ha csak az eddig elindult felújítások átlagárával számolunk, minimum tovább 30 milliárddal kell megnövelni a keretet, ami az eredeti büdzsé két és félszerese. Miután az uniós támogatás adott, így a különbséget a kormánynak kell állnia. Vagyis az adófizetőknek.



Miniszterelnökség: nincs csúszás, csak nem látszik a munka Megkerestük a Miniszterelnökséget, amelyhez a kastély- és várprogram tartozik. Többek között arra voltunk kíváncsiak, mitől drágultak meg drasztikusan a projektek, honnan lesz pénz a megnövekedett költségekre, miért késnek a beruházások, befejeződnek-e a felújítások az eredeti határidőkre, s nem tartanak-e tőle, hogy olyan cégek is nyertek el munkát, melyeknek nincs műemlék-felújítási tapasztalatuk? A Miniszterelnökség szerint a programok terv szerint haladnak. Egy műemléki projekt teljes időtartamának az első 50 százaléka az előkészítéssel telik el – írták, s jelezték, folyamatosan készülnek az engedélyezési, kiviteli tervek, és csak ezek után indulhat el a nyílt generál-kivitelezési közbeszerzés. A projektek döntő többsége jövő év végéig befejeződik – ígérték újra. A dráguló beruházásokkal kapcsolatban állították, „az általános gazdasági növekedésből fakadó növekvő államháztartási bevételek bizonyos indokolt esetekben lehetőséget biztosítanak, hogy kiegészítő támogatás kerüljön megítélésre”, az árak pedig azért nőttek, mert az elmúlt időszakban ugrásszerűen megdrágultak az építőipari szolgáltatások.