A Fradi visszajött a sírból, de a Győr "másodszor is" megnyerte a női kézilabda Magyar Kupát

A Bajnokok Ligája-címvédő győriek az első félidőben már 9 góllal is vezettek a Magyar Kupa debreceni Négyes Döntőjének fináléjában, mégis csak szoros csatában, 32-29-re tudták legyőzni a Ferencvárost.

Nagy várakozás előzte meg a két legjobb magyar női kézilabda csapat vasárnap kora esti Magyar Kupa döntőjét, főleg azok után, hogy a két klub a közelmúltban Győrben és a Ferencváros alkalmi otthonaként szolgáló Érden is döntetlent játszott egymással a Bajnokok Ligája középdöntőjében.



Ehhez képest a Győr ezúttal alaposan állva hagyta ellenfelét a mérkőzés elején: a 14. percben 9-2 állt az eredményjelzőn Danyi Gábor együttese javára. A Ferencváros ezt követően rendezni tudta a sorait (bár 15-6-os állásnál a "rászámolás" réme is felsejlett), de ez is csak arra volt elegendő, hogy szünetig már nem nőtt tovább a különbség: 18-11-gyel vonultak öltözőbe a játékosok.



Normál esetben, ha a világsztárokkal teletűzdelt győri női kézis csapat félidőben 7 góllal vezet, kis túlzással eldőltnek lehet tekinteni egy találkozót - csakhogy ez most nem a "normál eset" volt.

A Ferencváros ugyanis, jelentős részben a kapuban parádézni kezdő Bíró Blankának köszönhetően, hihetetlen felzárkózásba kezdett, és a 44. percre 22-22-nél utolérte ellenfelét. Ekkor azonban egy jó ütemben jött győri időkérés (és alighanem FTC-játékosok felzárkózás miatti fáradtsága) hatására megint a magabiztos Győrt, és a sokat hibázó Ferencvárost láthatta a debreceni Főnix Csarnok népes és lelkes közönsége. Az olló így újra nyílni kezdett, a végjátéknak 3-4 gólos előnnyel vágtak neki a győriek, Elek Gábor tanítványainak pedig már nem maradt energiájuk még egy nagy feltámadásra.



A végeredmény 32-29 lett, de nyugodtan mondhatjuk, ebből a találkozóból mindkét fél jócskán meríthet az április elején esedékes BL-negyeddöntőkre.

A Győr ott a dán Odensével, a Ferencváros pedig az orosz Rosztovval csap össze a budapesti Final Fourba jutásért.



A Magyar Kupa bronzérmét az Érd nyerte, miután a harmadik helyért zajló meccsen 31-23-ra legyőzte a Dunaújvárost.