A címvédő Ferencváros szombaton könnyed, hétgólos győzelemmel kezdte meg szereplését a MOL Magyar Kupában a harmadosztályú DEAC vendégeként.
4-3-ra győzött az ETO FC Győr vendégeként.
Ötven éve sorra ejtették ki az NB I-eseket a kupából, majd elődöntőt vívtak a másodosztályú Szolnoki MTE labdarúgói.
Száz éve készült, ötven éve eltűnt, a zöld-fehérek a Kék fénytől reméltek segítséget
Az Európa-ligában még vitézkedő Ferencvárosnak, a legutóbbi hazai kupasorozat címvédőjének ez rövid időn belül a harmadik kudarca itthon.
A Ferencváros után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 39-18-ra legyőzte a Dunaújváros csapatát a debreceni négyes döntő szombati játéknapján.
Az Újpest FC nyerte a labdarúgó MOL Magyar Kupa 2020/21-es kiírását: a lila-fehérek hétfőn a Puskás Arénában rendezett döntőben hosszabbítás után 1-0-ra győzték le a MOL Fehérvár FC-t.
Nincs jelentősége, hogy NB I-es vagy MK-labdarúgó-mérkőzést rendeznek, mindkét sorozatban kis csapatok szerepelnek.
Korábban arról érdeklődtünk, hogy folyik-e eljárás a hétvégi bajnoki forduló mérkőzéseit rendező hazai csapatok ellen a kapu mögött helyet foglaló drukkerek felelőtlen magatartása miatt?
A sorozat még a honi labdarúgás fénykorában sem hozta lázba a drukkereket, nem csupán a koronavírus miatt várható tehát gyér érdeklődés az idei döntőben.
A politikus és a válogatott futballista is szerepelhetett az MLSZ „nélkülözhetetlenek” listáján.
Hosszabbítás után 1-0-ra győzött a fővárosi kék-fehér csapat elsőosztályú ellenfelével szemben.
A székesfehérváriak történetük során másodszor hódították el a trófeát.
Az együttes egy tizenegyespárbajt követően bizonyult jobbnak a Puskás Akadémiánál.
A Bajnokok Ligája-címvédő győriek az első félidőben már 9 góllal is vezettek a Magyar Kupa debreceni Négyes Döntőjének fináléjában, mégis csak szoros csatában, 32-29-re tudták legyőzni a Ferencvárost.
A két csapat hetedszer találkozik az MK-fináléban, eddig ötször az ETO, egyszer az FTC győzött.
A Ferencváros 1996 óta először nyerte meg a férfi vízilabda Magyar Kupát, miután a vasárnapi döntőben hat góllal legyőzte a Miskolcot a Komjádi Uszodában.
A Ferencváros és a Honvéd négy, a Haladás pedig két góllal győzte le harmadosztályú ellenfelét.
Fontos mérkőzés vár szerdán a labdarúgó NB II-ben gyengén teljesítő angyalföldiekre a Kazincbarcika ellen a Magyar Kupa országos főtáblájának második fordulójában.
A Kisvárda és Haladás is a harmadik vonalban szereplő riválist búcsúztatott, és a Diósgyőr csak a hosszabbításban harcolta ki a továbbjutást.
A címvédő Újpest fölényesen, hat gól különbséggel verte a Tolna megyei első osztályban szereplő Bátaszéket a labdarúgó Magyar Kupa hatodik fordulójában.
A Magyar Kupát szerda este négy év elteltével elhódító Újpest labdarúgója a sikert követően sem kényelmesedne el, a bajnokságban még szeretné megszerezni a harmadik helyet.
Története során tizedszer az Újpest nyerte a labdarúgó Magyar Kupát, miután büntetőrúgásokat követően legyőzte a Puskás Akadémia együttesét az Üllői úti stadionban tegnap lejátszott fináléban.
Lehet kedvelni és megvetni is, ám Pintér Attilától nem lehet elvitatni, komoly bravúrt hajtott végre azzal, hogy ötödik együttesével is bejutott a labdarúgó Magyar Kupa fináléjába.
Az Újpest gólkirály-jelölt centere, Novothny Soma szerint nagy hiba lenne, ha nem tudnák kivívni a döntőbe jutást a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének mai visszavágóján.