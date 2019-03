Egymilliárdból turbózná fel Schmidt Mária alapítványa az '56-ról szóló töriórákat

Fejenként több mint 200 ezer forintért képezné tovább pedagógusokat a Schmidt-féle közalapítvány, kényelmes wellness szállodákban zajlik majd tanfolyam.

Tavaly májusban ért véget az 1956-osemlékévhez kapcsolódó tanárképzési program, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány szerint azonban ennyi nem elég a jóból. A Schmidt Mária főigazgató vezette szervezet most nettó egymilliárd forintot ajánlott fel az „ 1956-os forradalom és szabadságharc emlékévhez kapcsolódóan pedagógus továbbképzési szolgáltatás és kapcsolódó szolgáltatások” -nevű projektre, derül ki az uniós közbeszerzési értesítőből, a TED-ből . A pályázaton egyedüli jelentkezőként a Prekog Alfa Kft. győzött: a főként felnőttképzésben utazó vállalkozás már 2016-ban is befutott a közalapítvány azonos témájú tenderén, igaz, az Átlátszó cikke szerint kizárólagos ajánlattevőként, 628 millió forintból oktathatták a történelemtanárokat.

A Prekog ezúttal ötezer fő továbbképzését vállalta, az alábbi költségvetési kerettel:

A pályázat elnyeréséről honlapján beszámol a győztes is: mint írják, a „” A közleményben az is szerepel, hogy „a képzés történelmi tárgyú, de nem csak történelemtanároknak szól” – ez felveti a kérdést, hogy egy testnevelés vagy énektanár '56-os tematikájú oktatására miért kell közel negyedmillió forintot fordítani kényelmes wellness szállodákban, ha a tanóráin később talán szóba sem kerül majd a magyar forradalom témája. Bár az elnyert pályázat híre csak most jelent meg a közbeszerzési értesítőben, a Prekog Alfa már gőzerővel dolgozik a programon: ezt bizonyítja, hogy a balaton-környéki, ceglédi vagy éppen mezőkövesdi szállodákban meghirdetett képzések fele közel fele már be is telt