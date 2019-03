Cseh Katalin az európai liberálisok vezető jelöltjei között

A vihar után repülőről nézett szét - eltűnt falvakat és vízen lebegő testeket látott mindenfelé.

Az Idai ciklon pusztítása nyomán életüket vesztő emberek száma az ezret is meghaladhatja Mozambikban, nyilatkozta az ország elnöke, Filipe Nyusi hétfőn, mint arról a Reuters beszámol. Mozambikban eddig 84 áldozatáról tudni a viharnak, ami pusztítást és halált hagyott maga mögött Zimbabwében - 89 halott - és Malawiben - legalább 56 áldozat - is. Hatalmas területeket nyelt el az árvíz, utak mentek tönkre, és a kommunikáció is megszakadt sok érintett régióval.