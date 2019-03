Bach-terápia a Bethesdáért

A következő tíz napban bárhol fölbukkanhat a „Bach-kommandó”, azaz néhány önkéntes zenész, akik a klasszikus mester darabjaival lepik meg az embereket aluljárókban, plázákban, börtönökben és kórházakban. Kovács Zalán László, a fesztiváligazgatója, tubaművész lapunknak elmondta: ezekben a napokban zenészek a világ számtalan országában azzal ünneplik Johann Sebastian Bach születésének évfordulóját, hogy a köztereken Bach zenéjét adják ajándékként a hallgatóságuknak. Kovács Zalán László szerint azért éppen az övét, mert Bach a klasszikus zene origója. A nemzetközi programsorozatot Bach in the Subways címmel 2010-ben Dale Henderson New York-i csellista indította útjára, Magyarország 2015-ben csatlakozott a programhoz. Idén a szervezők 71 településen, 250 helyszínen, 350 programmal és 3000 fellépővel készülnek. A Bach Mindenkinek Fesztivál ingyenes, a fellépők önkéntesen vesznek részt az eseményen. Most először a Magyar Kórházszövetség közreműködésével mintegy 16 hazai kórházba is eljutnak ezek a koncertek. Az elsőt hétfőn délután a Bethesda Gyermekkórház orvosai, szakdolgozói hallgathatták az intézményük ebédlőjében. Az eseménysorozat ideje alatt a Bach Mindenkinek Fesztivál és a Bethesda Kórház Alapítvány gyűjtést is szervez. Az utcai és egyéb közösségi terek koncertjeinek a hallgatóságától azt kérik, hogy adományaikkal segítsék hozzá az intézményt egy új lélegeztetőgéphez.