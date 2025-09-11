Megvan a pénz Leventének is, a kórház kész a kezelésre

Összegyűlt újabb hétszázmillió forint, hogy egy másik, gerincvelői izomsorvadásban (SMA) szenvedő kisfiú, Levente is megkaphassa a Zolgensma nevű gyógyszert. Nála egy éve diagnosztizálták a betegség kettes típusát, miután kúszni még tanult, de azután megállt a mozgásszervi fejlődése.