Nagyon sok a nyári e-rollerbaleset
Tízmillió forintra volt szükség. Megkérdeztük az egészségügyi intézményt, miért nem magától értetődő, hogy a fenntartó egyház fizeti ki a javítást és a bővítést.
A fenntartó, a Magyarországi Református Egyház már ki is fizette az egészségügyi intézmény műtőjében elromlott klíma javítására szükséges összeget. Kórtermek, más helyiségek hűtésére is lesz lehetőség a jövőben.
Másokat is arra buzdít, hogy segítsenek a környékükön lévő kórházaknak.
Tízmillió forint kellene, hogy elvégezhessék a szükséges munkákat, és újakat tudjanak venni.
Az állami rendszerben katasztrofális az ellátás, előfordulhat, hogy egy-egy kezelésre akár éveket kell várni.
Akár 60 ezer tizenéves gyerek is élhet Magyarországon krónikus fájdalommal, és gyakori, hogy az alapos kivizsgálás ellenére sem derül ki ennek oka.
Velkey György szerint tévedés, hogy a vírus teljesen ártalmatlan a gyerekekre nézve.
A neves művész születésnapjához kötődő fesztivál ingyenes előadásai alkalmával a zene hatalmát jótékony célra is bevetik, idén a Magyar Gyermekmentő Alapítványt segítik. A befolyt összegből az alapítvány lélegeztetőgépet szeretne vásárolni.
Összegyűlt újabb hétszázmillió forint, hogy egy másik, gerincvelői izomsorvadásban (SMA) szenvedő kisfiú, Levente is megkaphassa a Zolgensma nevű gyógyszert. Nála egy éve diagnosztizálták a betegség kettes típusát, miután kúszni még tanult, de azután megállt a mozgásszervi fejlődése.
Beadták a 700 milliós készítményt a kisfiúnak, aki országos adakozással jutott hozzá a különösen drága SMA gyógyszerhez. Most a várakozás ideje jön, azt remélik, hogy az állapotjavulás első jelei néhány hét után jelentkeznek.
A tervezett fővárosi gyermeksürgősségi rendszernek vannak még bizonytalan pontjai, de az átszervezés után nagyobb lesz az esélye a gyorsabb, hatékonyabb ellátásnak.
Egészségszövők címmel saját terápiás mesekönyvet adott ki a Bethesda Gyermekkórház. A kötetbe gyűjtött mesék és versek szimbólumaik révén segítik a gyerekeket testi-lelki biztonságuk visszaszerzésében.
A gyermekek kórházi ápolási idejére a szülők ott tartózkodását szolgáló épületet adtak át csütörtökön a budapesti Bethesda Gyermekkórházban; az Anyák háza az állam, az egyház, a zuglói önkormányzat és a vállalati szféra összefogásával jött létre.
Komoly felháborodást keltett a Bethesda Gyermekkórház látogatási rendjét összefoglaló papírlap, amelyet a kórház egyik falára ragasztottak ki. Eszerint az apukák látogatási idejét az intézmény nagymértékben korlátozza. A tájékoztatás fotója bejárta a világhálót, a kórház közleményben védekezik.