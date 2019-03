Viktorjugend és az SS-katonákat éltető közmédia - az MTI nem adta ki az MSZP közleményét a német megszállásról

A hírügynökség valószínűleg nem tudott mit kezdeni az aktuálpolitikai áthallásokkal.

75 évvel ezelőtt a mai napon a hitleri Németország csapatai megszállták hazánkat, amelyekkel együttműködve a Horthy Miklós által kinevezett új magyar kormány a saját nemzete ellen fordult - ezzel a mondattal kezdődik az MSZP közleménye, amit a Magyar Távirati Iroda (MTI) nem hozott le. A jelek szerint a hírügynökségnek nem a múlt visszaidézése szúrta a szemét, hanem az aktuálpolitikai áthallások miatt szelektált. Persze az is igaz, hogy a rezsim hivatalos múltértelmezése nehezen egyeztethető össze azzal a két mondattal, miszerint: "1944. március 19-ét követően minden korábbinál nagyobb lendületet vett a magyarországi zsidóüldözés. Az állam vezetői olyan bűnöket követtek el, amelyekre semmi sem szolgálhat magyarázatul és senki sem adhat felmentést alóluk.". (A felfogásbeli különbséget jól mutatja a Szabadság téren felállított második világháborús emlékmű, amelyik a magyar államot a német erőszak passzív elszenvedőjeként ábrázolja, és nem a vészkorszak tevőleges szereplőjeként.) "Sajnos, most 75 évvel később olyan időket élünk, hogy a közpénz milliárdokból fenntartott közmédiában nyíltan hirdethetik a náci eszméket és hősként próbálják meg beállítani az SS katonáit . Olyan időket élünk, hogy egy a kormánypárt által kitartott elemző már arról értekezik, hogy létre kellene hozni a Viktorjugendet . Ezért az emlékezés mellett emlékeztetnünk is kell a hatalom mindenkori gyakorlóit, hogy senki sem fenyegetheti vagy fordulhat a saját nemzete ellen büntetlenül." - írja a közlemény inkriminált része.