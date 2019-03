Polgármester vezette menekülteket lincselni egy görög falu lakóit

Orbánnak már rég nincs semmi keresnivalója a Néppártban - deklarálja az ismert brit napilap.

Semmi keresnivalója sincs Orbán Viktornak és a Fidesznek az Európai Néppártban, írja a brit gazdasági napilap, a Financial Times . A lap világosan fogalmaz szerkesztőségi állásfoglalásában, fogalmaz a cikket szemléző hvg.hu: az EPP-nek és annak frakcióvezetőjének, Manfred Webernek ki kell állnia a demokratikus értékek mellett.

Az FT rendkívüli esetnek írja le, hogy egy tagpárt - a Fidesz, és annak vezetője, Orbán - a saját pártcsaládját támadja, Jean-Claude Juncker ellen uszít, a mellette kiállókat pedig inzultálja. Hozzáteszik, már így is rengeteget eltűrtek Orbánnak. A Néppárt sokáig semmit sem tett, akkor sem, amikor a magyar kormányfő Soros Györgyöt támadva kampányolt, vagy épp a menekültek ellen uszított, szemet hunytak a bírói függetlenség korlátozása, a sajtószabadság lábbal tiprása és a közpénzek hűtlen kezelése felett is. Emlékeztetnek, mindezek miatt számos EPP-tag szavazott a 7. cikk szerinti eljárás megindítása mellett. És bár



nemrég még azt gondolták a néppárti vezetők, hogy ha a pártcsalád tagja marad Orbán, úgy irányíthatják őt, ez tévedésnek bizonyult.

Két ellenérvet hoznak a kizárással szemben: az egyik a Fidesz tucatnyi mandátumának száma, amik kirúgásával a szélsőjobbhoz vándorolnának. A másik az aggodalom attól, hogy a kizárás lavinát indít el: Janez Jansa szlovén populista már jelezte, hogy maga is távozna a néppártból magyar barátjának kirúgása esetén. Az EP-választás előtt ez elég szerencsétlen lenne.



"Az Orbán-kérdés egy alapvető kérdés Manfred Weber számára" - írják, és még az aggodalmaik ellenére is arra figyelmeztetnek: ha Weber az EPP-n belül tartja a magyar kormánypárt tagságát, esetleg csak felfüggesztést javasol, úgy a Fidesz túszává válik. Minthogy Weber néppárti csúcsjelölt is, vezetői erényeket és a demokratikus erények melletti elkötelezettséget kell mutatnia, amik az Európai Bizottság elnökének alapvetői készségei is