Ha energetikáról van szó, Mészáros Lőrincnek semmi sem elég

Most a napelem-piacra tenyerelne rá Orbán kedvenc oligarchája.

A Mátrai Erőmű már elkészült két, egyenként 20 megawattos (MW) naperőműve mellett a bükkábrányi, illetve a visontai telephelyen egyaránt további négy, 20-20 MW-s naperőmű megépítése is szerepel a társaság 3-5 éves távú terveiben – jelentette be tegnap a Kod Média-HG Media Fókuszban: Energiagazdálkodás a XXI. században című konferenciáján Orosz Zoltán, a Mészáros Lőrinc áttételes tulajdonában álló cég erőműfejlesztési és stratégiai igazgatója. (Értesülésünk szerint egységenként mintegy 5 milliárdot, vagyis összesen valamivel több mintegy 50 milliárd forintot szánnak e célra.) Bár a hazai energiabefektetők körében egyre kiélezettebb a „legnagyobbért” zajló verseny, ha ez megvalósul, akkor a kormányfő strómanjaként számon tartott üzletember mondhatja magáénak Magyarország legnagyobb naperőműparkját is. Míg tavaly év végén a lakóházakra telepített, illetve a kis és a nagyobb méretű üzleti célú napelemekkel együtt körülbelül 700 MW-t tartottak számon országosan, addig ehhez a kiadott engedélyek és zajló építkezések alapján csak idén további ezer MW épülhet ki – derült ki Kiss Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke előadásából. Ez 1000-1500 új egység, de a növekedés szerinte töretlen. Az eddigi beruházások körülbelül százötvenmilliárd forintos befektetést igényeltek, amihez az ismert elképzelések alapján további 300-350 milliárd forint társul. Kiss Ernő szerint a háztartásoknak is megéri a fejlesztés. A nulla százalékos MFB-hitel (nem változó) törlesztőrészletei az addigi villanyszámla átlag felére rúghatnak, ami "az igazi rezsicsökkentés" - fogalmazott. Az elnök előadásában üdvözölte, hogy bár „messziről indultak”, ma a napelemes fejlesztések teljes politikai támogatást élveznek. Lapunk kérdésére közölte: szerinte a szürkülettől napkeltéig terjedő időszak áramszükségletét is ki lehetne elégíteni megújuló energiaforrásokból. A szélerőműtelepítés de facto betiltását sajnálatosnak nevezte, de a biomasszát, biogázt, a háztáji akkumulátort és más megoldásokat is képesnek véli a sötét időszakok igényeinek kielégítésére. E célra az atomenergiát éppenséggel nem tartják a legkedvezőbbnek, de elfogadják a kormány ilyen irányú döntését. Kiss Ernő várakozásai szerint idén Kaposváron egy önmagában 100, illetve Szügyön egy 50 MW-os napelemtelepet is átadnak. (Előbbit a hivatalos bejelentések kínai hátterűként említik, utóbbi mögött pedig Orbán Viktor török üzletember-ismerőse, a Magyarországon ezer MW napelemet ígérő Adnan Polat áll.) Előadásában Süli János Paks 2-ügyi tárca nélküli miniszter kiállt az atomenergia, így az új nukleáris blokkok telepítése mellett. A létesítési engedélykérelem beadására továbbra sem közölt határidőt. Felsmann Balázs, a Magyar Energiakereskedők Szövetsége elnöke változatlanul több ponton vitatja a kabinet Paks 2-vel kapcsolatos álláspontját, ám szerinte a hazai villamosenergia-rendszer képes a kormánydöntéshez alkalmazkodni. Mitnyan György, a budapesti Főtáv vezérigazgatója ismertette a fővárosi ellátás kibővítését célzó terveiket, egy panelbeszélgetésben pedig az ágazat informatikai lehetőségeit boncolgatták.