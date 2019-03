Red Bull Air Race: miután Tarlós kirakta, a balatoni civilek tiltakoznak ellene

Vagy Orbán Viktor vezeti ki az országot az EU-ból, vagy a közösség sokall be az orbáni politikától az MSZP szerint.

Aláírásgyűjtő kampányt indított az MSZP azért, hogy a magyar emberek kinyilvánítsák akaratukat Magyarország uniós tagságának megőrzése érdekében - erről Ujhelyi István európai parlamenti képviselő és a párt további két EP-képviselőjelöltje, Kálló Dániel és Mester Barnabás beszéltek az Európai Parlamentben. Ujhelyi István azt hangsúlyozta, hogy függetlenül a néppártiak mai döntésétől és a Fidesz esetleges felfüggesztésétől vagy kizárásától, az orbáni politika már egyértelműen veszélybe sodorta a magyar uniós tagságot. „Teljesen egyértelmű, hogy Orbánisztán összeférhetetlen az európai közösséggel és az európai alapszerződéssel. Tehát vagy Orbán Viktor vezeti ki az országot az Európai Unióból, vagy az orbáni politika miatt az Unió és a tagállamok döntenek majd úgy, hogy elegük van az európai értékeket semmibe vevő magyar kormányból és egyszerűen kisodródunk a közösségből” - fogalmazott az MSZP politikusa. Ujhelyi István szerint Orbán korábban arról álmodott, hogy az európai intézmények egyik vezetője lesz, ám mára teljesen elveszítette tekintélyét és érdekérvényesítő képességét. „Ez óriási kockázat Magyarország számára, hiszen most kezdődik a következő hétéves uniós költségvetés igazi vitája, Orbánt pedig eközben még a saját pártcsaládjában is szégyenpadra ültetik. Hogyan tudja így a magyarok érdekeit képviselni? Hogyan akarja Európa-ellenes politikájával az Európa-párti magyarokat képviselni?” - tette fel a kérdést Ujhelyi István. Kálló Dániel, a Független Diákparlament korábbi szóvivője, az MSZP EP-képviselőjelöltje a sajtótájékoztatón arról beszélt: a magyar embereknek és a magyar fiataloknak példátlanul fontos az európai értékrend és az Unió közössége. Szerinte ezeknek az értékeknek a védelméről szól a meghirdetett aláírásgyűjtés, nem szabad hagyni, hogy - mint fogalmazott - Orbán miatt végletesen eltávolodjunk az EU-tól. „A mi generációnk az első, amely az Uniónak köszönhetően nem élt háborúban. Ezt meg kell őriznünk!” - hangsúlyozta a fiatal képviselőjelölt. Mester Barnabás, a Radikális Európai Demokraták mozgalmának alapítója, az MSZP EP-képviselőjelöltje hozzátette: a magyar fiatalok tömegével hagyták el Magyarországot az elmúlt években, a lábukkal szavaztak az orbáni rendszerről. Mester Barnabás elmondta, hogy a kivándoroltak körében célzott külön kampánnyal fognak a választási részvételre buzdítani. A fiatal politikus szerint az Orbán-kormány továbbra is másodrangú állampolgárokként kezeli a több százezer magyar kivándorolt fiatalt, hiszen számukra nem biztosítja a levélben szavazás lehetőségét. Mester Barnabás emlékeztetett: az MSZP egy tízpontos „Hazaváró-programot” készített a kivándoroltak képviselőivel közösen, amely érdemi megoldási javaslatokat tartalmaz a kint élők jogainak megerősítése és mielőbb hazacsábításuk kapcsán. Az „Európai akarok maradni!” címet viselő aláírásgyűjtő kampány a mai napon elindult: szignálni az MSZP honlapján, a pártirodákban és a kitelepüléseken lehet.