Döntöttek: felfüggesztik a Fideszt a Néppártban

Az Európai Néppárt küldöttgyűlése úgy döntött, hogy a Fidesz tagságát határozatlan időre felfüggesztik, 190 igen és 4 nem szavazat mellett.

"A Fidesznek immár nincs beleszólása a Néppárt politikájába, nem vehet részt az üléseinken és nem szavazhat"

- kommentálta a döntést Manfred Weber, az EPP csúcsjelöltje.

Herman Van Rompuy elnökletével ellenőrző bizottság alakul, amely azt vizsgálná, hogy az Orbán-kormány teljesíti-e Manfred Weber néppárti frakcióvezető három pontos ultimátumát és az EPP helsinki kongresszusán elfogadott, a jogállamiságról szóló határozatát.



Önként felfüggesztve

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben, azt követően, hogy az Európai Néppárt (EPP) szerda délutáni közgyűlésén megszavazták, hogy a Fidesz önként felfüggeszti tagságát a szervezetben. A közös megegyezéssel elkerülték, hogy kizárják a magyar vezető kormánypártot a konzervatív pártcsaládból. A javaslat mellett 190 szavazat állt mindössze 4 ellenében, vagyis a Fidesz is megszavazta ezt a megoldást. Izgalmas és tanulságos vita után vagyunk – kezdte értékelését a magyar miniszterelnök. Kifejtette, hogy szerinte nem a Fideszről, hanem az Európai Néppárt jövőjéről szólt az utóbbi hetek vitája, és a mai szavazás. Ezután arról beszélt, a pártcsalád különlegessége, hogy egymástól távol eső pártokat próbál egyben tartani, ami eddig jól sikerült, hiszen a Néppárt az EU legnagyobb politikai ereje. Az EPP és az unió jövője szempontjából viszont meghatározónak nevezte a pártcsalád bal- és liberális oldalán álló 13 párt jövőjét, amely a Fidesz kizárását javasolta. A Fideszről tartott vita különlegessége Orbán szerint, hogy az a választási kampány előestéjén zajlott, s a tétje az, mi legyünk változatlanul a legerősebb pártcsalád az unióban, vagy sem.

"Kértem a 13 párt elnökét, vonják vissza indítványaikat, de ők ragaszkodtak a kizárásunkhoz, mi pedig azt szeretnénk, ha hosszabb távon az EPP kiegyensúlyozott maradna és ez feltételezi a keresztény nézeteket valló Fidesz bennmaradását is"

– tette hozzá.

A Fidesz elnöke bejelentette, hogy az osztrákok hasonló helyzetben 2002-ben alkalmazott megoldási forgatókönyvet vette elő, amikor a Néppárt szintén felkért 3 bölcs embert, vizsgálják meg a Jörg Haider vezette Osztrák Szabadságpárt hatását. A most megnevezett három vezető – mondta Orbán Viktor – majd jelentést készít, ami alapján el lehet dönteni, hogy maradjon-e a Fidesz a néppártban vagy nem. A háromtagú tanácsot az Európai Tanács volt elnöke, a belga Hermann van Rompuy vezeti, másik két tagja pedig az osztrák Wolfgang Schüssel és a német Hans-Gert Pöttering lesz.) Schüssel kancellár akkor vizsgálat alatt állt, most ő vizsgálhat, ami azt mutatja, 20 év múlva ő fog így vizsgálódni hasonló esetben – ütötte el tréfával a kérdés élét. A magyar tárgyalódelegációt Novák Katalin, a Fidesz alelnöke vezeti, tagja lesz Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára és Szájer József, a párt jelenlegi EP képviselője lesz – ismertette a személyi döntést Orbán Viktor. Ami biztos – jelentette ki a miniszterelnök, az osztrákokhoz hasonlóan nem lehet sem kizárni, sem felfüggeszteni a Fidesz tagságát, mert ez a párt négy választást nyert Magyarországon. Ezért mi egyoldalúan felfüggesztjük a tagságunkat az EPP-ben, de a európai parlamenti választási kampányba közösen vágunk bele – jelentette be, hangsúlyozva, hogy jó döntést hoztak, a választás után szabadon dönthetnek az együttműködés folytatásáról vagy megszüntetéséről.

Korábban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a párt alelnöke még azt mondta : a Fidesz akkor tud az Európai Néppártban maradni, ha szerdán nem csupán a párt kizárására, de tagságának felfüggesztésére sem kerül sor. Hozzátette: a Fidesz a felfüggesztést nem tudja tudomásul venni, ilyen döntés esetén azonnal elhagyja a Néppártot.