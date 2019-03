Átlagsebesség-mérés: meghátrált a rendőrség

Úgy fest, a rendszer, amely a két traffipax között megtett időből számolná ki az autósok átlagsebességét (és büntetné a "túl gyorsakat") bevezetése a korábbi hírekkel ellentétben egyelőre nincs napirenden.

A VÉDA kameraállomány által segített rendszer lényege az, hogy fix telepítésű eszközök között lemérik a közlekedők átlagsebességét, ami kiküszöböli a korábbi traffipaxos rendszer azon hiányosságát, hogy az autósok csak a mérőberendezések közelében lassítanak, egyébként pedig folyamatosan gyorsabban mennek, mint a megengedett maximális sebesség.



Erről mondta most azt az ORFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője, hogy



Óberling József ugyanakkor az átlagsebesség-mérés jövőbeli kilátásairól nem beszélt.A rendőrség egyébként most egy áprilisi átfogó sebességmérő akcióra készül: április 3-án, szerda reggel 6 órától 24 órán át kitelepülnek az egyenruhások az utakra. Hogy hova, azzal kapcsolatban, mint kiderült, a lakosság véleményét is figyelembe veszik, ugyanis a rendőrség a sebesség-ellenőrzést az általuk javasolt helyszíneken is végzi majd. A javaslatokat a police.hu-n megjelent cikkben szereplő e-mailcímekre várják.A majdani helyszínek kapcsán Óberling József hozzátette: a tavalyi 1000 ellenőrzési ponthoz hasonlóan az ideieket is közzé fogják tenni a rendőrség honlapján.