Gyorsan javítja a sportteljesítményt az egyik legegészségesebbnek tartott étrend

Egy friss kutatás szerint a mediterrán diéta nemcsak egészséges, de sportteljesítményt is javítja, ráadásul rövid időn belül.

A görög és olasz ételekre épülő mediterrán diétát tartják a szakemberek az egyik legegészségesebb étrendnek, mert többek közt segíthet a szív egészségének megőrzésében és vércukorszint alacsonyan tartásában. A több évezredes múltra visszatekintő étrend főbb összetevői a különböző gyümölcsök, zöldségek, teljes kiőrlésű gabonák, magvak, illetve az olívaolaj mellett a halak, a vörösbor és a tejtermékek. Amerikai kutatók megvizsgálták, hogyan hat mindez a sportteljesítményre - írta a Dívány

A tudósok hét, aktív életmódot folytató nőt és négy férfit vontak be kutatásba. A résztvevők négy napon keresztül egy, többségében növényi alapanyagokra épülő mediterrán menüt fogyasztottak, majd öt kilométert futottak. Néhány héttel később ugyanezeket a személyeket arra kérték a kutatók, hogy négy napig egy magas cukor-, só- és zsírtartalmú ételeket előnyben részesítő, „klasszikus nyugati étrendet” kövessenek, és ismételten le kellett futniuk az öt kilométert. Dr. Edward Weiss, a Missouri állambeli Saint Louis-i Egyetem dietetikaprofesszora és kollégái más gyakorlatok, például biciklizés vagy vertikális ugrálás során is megvizsgálták a résztvevők atletikusságát.

Az eredmények szerint mediterrán étrend fogyasztása esetén az alanyok átlagosan hat százalékkal gyorsabban futottak, mint amikor a hagyományosabb, hizlalóbb étrendet követték. A különbség még abban az esetben is észlelhető volt, amikor azonos pulzusszám mellett ugyanannyira fáradt el az alany a két futás alatt. Dr. Weiss szerint közismert, hogy a mediterrán étrend főbb alapanyagait alkotó ételek többsége növeli sportteljesítményt, most pedig az is bebizonyosodott, hogy a diéta összességében is hasonló hatással lehet. Az pedig még érdekesebb, hogy a vizsgált alanyoknál

a jótékony hatásokat már négy nap után kiváltotta.

A szakértő szerint hiába sportol valaki, gyakran éppen olyan egészségtelenül táplálkozik, mint a lakosság többsége, pedig nem árt tudni, hogy a megfelelő étrend nemcsak testi és szellemi jóllétünket segíti, de fizikai teljesítményünket is javíthatja.