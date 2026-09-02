Csigatojástól a szárnyas halig - Felhőtlen ételöröm a szicíliai konyha capójától, Antonino Mazzola mesterszakácstól

Szicíliát még ma is Európa érintetlen, szűz területének tartják a hegyek és a tenger miatt tiszta levegő, az év 300 napján ragyogó napsütés és a termékeny vulkáni talaj miatt. A helyi piacon kínált, frissen szedett és fogott alapanyagok mellett a természetben fellelhető, minden ehetőt hasznosít Palermo megye Széll Tamása, Antonino Mazzola, akinek specialitása a cucina povera, a szigetlakóknak hosszú életet adó szegények konyhája. A konyha capójának a Cosa Nostra is lelkesen kuktáskodott, mikor egy szigorított fegyházba osztották be főzést tanítani, ahol a rabok ételbe rejtve csereberélték a csempészárut. Sári Edina interjúzott a mesterszakáccsal.