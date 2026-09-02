Bár nem létezik olyan csodaszer vagy étel, amely garantáltan megóvna a demenciától, a Semmelweis Egyetem új kutatása szerint hosszú távú étkezési szokásaink szerepet játszhatnak az agy egészséges öregedésében. A növényekben gazdag étrend előnyei különösen fontosak, miközben az ultrafeldolgozott élelmiszerek visszaszorítása több szempontból is indokolt lehet.
Amikor nászútra indultunk huszonkét évvel ezelőtt, egyértelműen a tengert választottuk. A Földközi-tenger ötödik legnagyobb szigetére, Krétára esett a választásunk.
Szicíliát még ma is Európa érintetlen, szűz területének tartják a hegyek és a tenger miatt tiszta levegő, az év 300 napján ragyogó napsütés és a termékeny vulkáni talaj miatt. A helyi piacon kínált, frissen szedett és fogott alapanyagok mellett a természetben fellelhető, minden ehetőt hasznosít Palermo megye Széll Tamása, Antonino Mazzola, akinek specialitása a cucina povera, a szigetlakóknak hosszú életet adó szegények konyhája. A konyha capójának a Cosa Nostra is lelkesen kuktáskodott, mikor egy szigorított fegyházba osztották be főzést tanítani, ahol a rabok ételbe rejtve csereberélték a csempészárut. Sári Edina interjúzott a mesterszakáccsal.
A tudatos táplálkozás és az ízléskultúra a téma a 4. Olasz gasztronómiai világhéten, amelynek keretében kóstolókkal, szemináriumokkal, filmvetítésekkel és egyéb programokkal népszerűsítik az olasz konyhát hétfőtől Magyarországon is.
A nyugati ételeket úgy alkották meg, hogy ne lehessen nekik ellenállni, túlfogyasztásra ösztönözzenek. A mediterrán étrend alkalmazásával azonban élvezhetjük az ételeket, de nem eszünk belőlük túl sokat - igazolta egy tanulmány.
Egy friss kutatás szerint a mediterrán diéta nemcsak egészséges, de sportteljesítményt is javítja, ráadásul rövid időn belül.
Kóstolókkal, szemináriummal, szakmai találkozókkal és gasztrokulturális programokkal népszerűsíti a mediterrán étrendet november 19. és 25. között Magyarországon is az idei Olasz Gasztronómiai Világhét - írta az MTI.
A depresszió megelőzésében is segíthet a mediterrán étrend egy új kutatás szerint - írta az MTI a BBC hírportálja alapján.