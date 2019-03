Az elnökválasztásig tuti nem lesz meg az ukrán nyelvtörvény

Szijjártó Péter azt bizonygatja, a helyzet változatlan, ám a jelek szerint hiába.

Visszahívták Manuel Hasszasszian budapesti palesztin nagykövetet Ramallahba, miután Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még kedden gazdasági képviseletet nyitott Jeruzsálemben. Lapunk úgy értesült, a palesztin diplomata már útra is kelt, egyelőre csak tanácskozásra, de elképzelhető, hogy hosszabb ideig nem tér vissza. Szerdán a magyar képviselet vezetőjét, Rada Csabát is berendelte a palesztin külügyminisztérum, közleményük szerint a magyar döntés „agresszió minden palesztin, arab és muszlim ellen a világon.” Úgy tudjuk, Ramallah keresi a lehetőségét annak, hogy más arab államokkal közösen hogyan tudnának tiltakozni a magyar lépés ellen, a kérdés akár az Arab Liga márciusi ülésén is felmerülhet Tunéziában. Szijjártó Péter útját szerdán Jordániában folytatta, ahol szóba került ugyan Jeruzsálem ügye, de egyébként meleg fogadtatásban részesült. A tárcavezető interjút adott az al-Mamlaka televíziónak is, amiben sietett bizonygatni, hogy a magyar lépés senki ellen nem irányul, álláspontunk az izraeli-palesztin konfliktus rendezésében változatlan. Úgy vélte, hogy bármilyen szankció vagy korlátozás palesztin részről éppen ezért nem lenne igazságos. Szijjártó Péter azt is leszögezte, hogy a magyar nagykövetség Tel-Avivban van, és ott is marad, nem tervezzük átköltöztetését. Azt mondta, semmi közünk a Jeruzsálembe költöztetett amerikai nagykövetséghez, arra viszont nem tért ki, hogy akkor David Cornstein magyarországi amerikai nagykövet mégis miért volt jelen a magyar gazdasági képviselet megnyitóján Jeruzsálemben?