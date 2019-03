Évszaknyit változik délutánra az időjárás

Nagy, akár 18-20 foknyi is lehet pénteken és hétvégén a napi hőingás. Bár front nem várható, a hajnali hideg és a fokozatos melegedés panaszokat okozhat az időjárásra érzékenyeknél.

Nagy lehet a napi hőingás pénteken - írta az MTI az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása alapján. A hideg hajnalt enyhe nappal követi, így péntek délutánra "évszaknyit" változhat a hőérzet, akár 18-20 fok is lehet a különbség a két szélső érték között. Erre a kell számítani hétvégén is, mert bár az előrejelzés szerint napsütéses, meleg, száraz idő várható, a leghidegebb hajnali órákban fagyhat is, a hőmérsékleti maximum pedig néhol 20 Celsius fok fölött is alakulhat.