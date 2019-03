Aláírásgyűjtésbe kezd az MSZP az Európai Unióban maradásért

Tóth Bertalan pártelnök szerint azzal, hogy a Fidesz jogait felfüggesztették a Néppártban, nem tudja többé képviselni a magyar emberek érdekeit Európában. Ezt a szerepet a most bejelentett akcióval ők vállalnák fel.

Sajtótájékoztatót tartott a Magyar Szocialista Párt Szekszárdon, ahol Tóth Bertalan elnök bejelentette, aláírásgyűjtésbe kezdenek annak érdekében, hogy Magyarország az Európai Unió tagállama maradjon.



Azt, hogy ez az elsőre kissé meghökkentő lehetőség nagyon is valós veszély lehet, a pártelnök abból vezette le, hogy



a két nappal ezelőtti döntéssel, amellyel a Fidesz összes jogát felfüggesztették, elindult egy olyan folyamat, amelynek végén előfordulhat, hogy hazánk kisodródik az unióból.

Mint felidézte, a Sargentini-jelentés tavaly őszi elfogadása előtt a kormánypárt háza táján rendre azt mondták, nem fogja azt megszavazni az Európai Parlament, hiszen az Európai Néppártnak nem érdeke a lépés - mégis kétharmados arányban az igenek kerültek többségbe. Egy hónapja, ha a Fidesz lehetséges Néppárton belüli felfüggesztése került volna szóba, még azt is kizártnak tartották volna - az eredmény ismert.



Ennyi erővel hiába mondják most azt, hogy Magyarország EU-tagsága nincs veszélyben, ezt nem lehet garantáltnak venni.

Tóth Bertalan szerint azzal, hogy a Fidesz összes jogát felfüggesztették az Európai Néppártban, azt a lehetőségét is elvesztette, hogy képviselhesse a magyar emberek érdekeit Európában. Ezt a szerepet így most másoknak kell felvállalniuk, ezért is kezdeményezik most a Párbeszéddel közösen az aláírásgyűjtést.



A pártelnök szerint ráadásul mióta napirenden van, hogy az EU-ban jogállami kritériumokhoz kötik a források kifizetését - ami Magyarország jelen állapotait nézve jelentős érvágás lenne a büdzsének - félő, hogy Orbán Viktor egyszer csak azt mondja, minek legyünk a közösség része, ha nem kapunk már pénzt?



"Úgyis itt az orosz bank, majd finanszíroznak minket Keletről."

- próbált a miniszterelnök fejével gondolkodni Tóth Bertalan.

Az eseményen Ujhelyi István európai parlamenti képviselő is jelen volt, aki, mint mondta, "hogy a miniszterelnök is értse", focis hasonlattal üzente meg mi történt az elmúlt napokban.



"Akit piros lappak kiállítanak a pályáról, az már nem tud gólt lőni."

- összegzett.

A kitiltás ráadásul szerinte nem a hazai ellenzék "gáncsoskodásának" eredménye, ahogy a Fidesz gyakran próbálja beállítani, hiszen a kormányfőt az utóbbi időben már mindenhonnan figyelmezették, hogy "Orbánisztán összeférhetetlen az európai közösséggel". Ujhelyi hozzátette, ha Magyarország most jelentkezne az EU-ba, nem vennék fel.



Éppen ezért minden eszközt meg kell ragadni, hogy ne kerüljünk ki a közösségből, így ő arra számít, több százezer aláírást fognak gyűjteni a most induló akcióban.



Úgy fogalmazott, idehaza 10-ből 8 ember azt szeretné, hogy az unió részei maradjunk, így számítanak a fideszes szavazók szignóira is.

Ő maga tegnap egy vitaesten Deutsch Tamás elé is odatett egy ívet, de a Fidesz EP-képviselője "kislisszolt" a helyzetből, pedig tudtával a kormánypárt sincs a tagság ellen - hivatalosan legalább is.





A mintegy 10 perces sajtótájékoztató videón is megtekinthető:

Ujhelyi azzal zárta, a következő hetekben több száz településen gyűjtik majd az aláírásokat, de az "Európai akarok maradni" szlogenű íveket online is le lehet tölteni a párt honlapjáról. A májusi választásokról szólva annyit jegyzett meg, a cél az, hogy Orbán Viktort kisebbségbe szorítsák az itthoni EP-voksoláson, hogy "minél kisebb legyen a hatalma Európában."