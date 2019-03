Szlovák–magyar: 11 embert állított elő a rendőrség

A rendőröket többször is azért vetették be, hogy elkerüljék a két szurkolótábor találkozását.

A rendőrség 11 embert állított elő csütörtökön a szlovák–magyar EB-selejtező napján – írja az ujszo.com . Mária Linkešová, a Nagyszombati Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője a TASR-t arról tájékoztatta, hogy a mérkőzést veszélyesnek nyilvánították, ezért a biztonsági intézkedések keretében a rendőrség körülbelül 600 rendőrt és egy konfliktuselhárító egységet küldött az utcára, ezenkívül kutyás és lovas járőröket, valamint különleges járműveket is biztosított. „” – tette hozzá. Mint mondta, a rendőröket többször is azért vetették be, hogy elkerüljék a két szurkolótábor találkozását. „” – mondta a szóvivő. A rendőrség egy magyarországi állampolgár ellen – közfeladatot ellátó személy elleni erőszak gyanújával – büntetőeljárást indított. „” – közölte Linkešová. Az illetőt a rendőrségre szállították, ahol 200 eurós pénzbüntetést kapott.