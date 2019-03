Bronzérmes a férfi puskás csapat

Egy tőkeemelés részeként egy 1000 forintos névértékű részvényt 150 millióért jegyeztek le. Ha ez piaci alapú tranzakció lett volna, akkor a focicsapat 3000 milliárdot érne, többet, mint bármelyik sportklub a világon.

Összehasonlításképpen: az ország legértékesebb cége, a tavaly 318 milliárd forintos nyereséget produkáló OTP piaci kapitalizációja nagyjából 20 százalékkal magasabb ennél, a Mol azonban már 250 milliárddal kevesebbet ér, mint a Fradi a tőkeemelés alapján. A paksi atomerőműre kapott orosz hitelt meg tulajdonképpen egy az egyben ki lehetne fizetni a Fradival - fejtegeti a g7.hu.



Talán ennél is szemléletesebb, teszik hozzá, hogy



Sőt, a Fradi még a világ legértékesebb sportcsapatánál, a Forbes gazdasági magazin által csaknem 5 milliárd dollárra, azaz átszámítva mintegy 1400 milliárd forintra taksált Dallas Cowboys amerikai futball-csapatnál is kétszer többet ér.Egészen pontosan - szögezi le gyorsan az elemzés - többet érne, ha a tőkeemelés piaci alapú tranzakció lett volna, de természetesen nem az volt. A lépésre minden bizonnyal azért került sor, mert a Fradinak forrásbevonásra volt szüksége, vélhetően megszorultak. A portál megkérdezte a céget, hogy valóban ez volt-e az ok, illetve, hogy hogyan sikerült a 2018-as üzleti évük, ám a megkeresésre nem kívántak reagálni.Mindenesetre egy labdarúgócsapat ilyen típusú finanszírozása több szempontból is aggályos lehet. Az FTC Labdarúgó Zrt. legnagyobb tulajdonosa a részvényeket most is aranyáron lejegyző FTC, amely viszont jelentős részben állami támogatásokból működik.